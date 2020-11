Trump fører Pennsylvania - men brevstemmerne er på vej

Selv om Donald Trump fører med hele 8,3 procentpoint over Joe Biden i delstaten Pennsylvania, er det for tidligt at spå om, hvem der løber med vælgernes gunst.

Det skriver nyhedsbureauet AP i en analyse.

Onsdag klokken 18.41 dansk tid mangler 36 procent af stemmerne stadig at blive talt op - heriblandt halvdelen af brevstemmerne.

Ifølge AP's analyse forventes det at brevstemmerne i høj grad vil falde ud til Joe Bidens fordel, efter at Biden selv har opfordret sine vælgere til at stemme på denne måde.

Trump har modsat Biden i månedsvis sagt, at brevstemmer fører til mere valgfusk.

Pennsylvania har 20 valgmænd og kan spille en afgørende rolle i valget.

Det demokratiske parti har i lang tid kunnet sætte sin lid til Pennsylvania, når det gjaldt det amerikanske præsidentvalg.

Ved seneste præsidentvalg i 2016 snød Donald Trump alt og alle, da han blev præsident med snævre sejre i Pennsylvania, Michigan og Wisconsin.

Joe Biden fører onsdag klokken 18.33 i svingstaterne Michigan, Wisconsin og Nevada.

Formår han at vinde alle tre, behøver han ikke lave comeback i Pennsylvania - på samme måde kan han se bort fra Pennsylvania, hvis han fastholder føringen i Michigan, Wisconsin og Nevada.

Trump fastholder klokken 18.41 onsdag føringen i Georgia, North Carolina og Pennsylvania. Desuden står han til at få en valgmand i Maine.

Ud over dem skal den siddende præsident formå at vriste Nevada, Wisconsin eller Michigan ud af demokraternes greb, hvis han skal blive siddende som landets præsident i endnu en valgperiode.

For at blive valgt til USA's præsident skal man vinde 270 valgmænds gunst.

Joe Biden har onsdag aften klokken 19.15 dansk tid 238 og Donald Trump 213.