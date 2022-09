Trump gemte hemmelige papirer sammen med tøj og gaver

USA's tidligere præsident Donald Trump opbevarede hemmelige dokumenter i kasser sammen med private ejendele.

Det viser en oversigt over indholdet i de 33 kasser, der blev beslaglagt af forbundspolitiet FBI under en ransagning i Trumps private bolig på Mar-a-Lago i Florida den 8. august.

Den mere detaljerede liste er fredag blevet offentliggjort af det amerikanske justitsministerium.

Oversigten viser blandt andet, at der i en enkelt kasse blev fundet 43 tomme mapper med en mærkat, der viser, at indholdet af mappen er hemmeligt.

FBI fandt i den samme kasse også 28 tomme mapper, som ifølge mærkaterne på mapperne skulle have været leveret tilbage til præsidentens militære rådgiver.

Også i andre kasser er der fundet enkelte tomme mapper, som var markeret som hemmelige i en eller anden grad.

Det er ikke umiddelbart klart, hvor dokumenterne fra de tomme mapper er blevet af.

Ud over de tomme mapper blev der også fundet tre dokumenter, der var mærket 'fortroligt', 17 'hemmelige' dokumenter og syv dokumenter, der var mærket 'tophemmeligt'.

Omkring en tredjedel af dokumenterne blev fundet på Trumps kontor.

Oversigten viser også, at en kasse med tophemmelige dokumenter også indeholdt aviser og avisudklip.

I andre af de 33 kasser opbevarede Trump papirer, der var stemplet som 'fortrolige' og 'hemmelige', sammen med avisudklip, tøj, fotos og gaver.

Når en amerikansk præsident forlader embedet, skal han ifølge loven overdrage alle dokumenter og e-mails til USA's nationale arkiv.

Justitsministeriet er nu ved at undersøge, om Trump brød loven, da han tog dokumenter med sig til Mar-a-Lago, da han forlod Det Hvide Hus i januar 2021.

Trump hævder, at han havde ophævet klassificeringen af dokumenter. Det vil ifølge ham sige, at de ikke var hemmeligstemplede mere, og at han dermed ikke brød loven.

Den tidligere præsident har også sagt, at dokumenterne er blevet opbevaret sikkert i et rum på Mar-a-Lago.

Tidligere har USA's justitsministerium meddelt, at det har beviser på, at fortrolige dokumenter bevidst blev skjult fra FBI, da forbundspolitiet i juni forsøgte at få dem udleveret fra Trumps hjem i Florida, skriver Reuters.