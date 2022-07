Trump gentager løgne om 2020-valget på besøg i Washington

Donald Trump er tirsdag tilbage i Washington D.C. for første gang, siden han forlod præsidentembedet i januar 2021.

Den tidligere præsident taler på et topmøde for tænketanken America First Policy Institute, og gentog sine udokumenterede påstande om valgsvindel ved præsidentvalget i 2020.

- Det valg var en katastrofe. En skændsel for vores land, siger han ifølge nyhedsbureauet AP.

Ifølge The Guardian siger den tidligere præsident også, at han vandt valget i 2020.

- Måske må vi bare gøre det igen, siger han og antyder dermed endnu engang, at han vil stille op til præsidentvalget i 2024.

Trump har endnu hverken be- eller afkræftet, at han stiller op valget.

Annonce:

Besøget i Washington kommer samtidig med, at hans rådgivere og allierede har opfordret ham til at bruge mere tid på at tale om hans visioner for fremtiden og mindre tid på at tale om valget i 2020, skriver AP.

Den tidligere præsident satte også stød ind mod det udvalg, der undersøger stormløbet mod Kongressen 6. januar 2021, skriver The Guardian.

Udvalget, som Trump kalder 'unfair' undersøger også den daværende præsidents rolle i det voldelige angreb på Kongressen.

- Hvornår stopper det? Det stopper nok ikke, fordi på trods af store udefrakommende farer er der stadig syge, skumle og onde folk inde i dette land.

- De vil skade mig, så jeg ikke længere kan komme tilbage og arbejde for jer. Men jeg tror ikke, at det kommer til at ske, siger han.

Trump siger, at han ikke bare kan sidde derhjemme og se til, mens det, han kalder en forfølgelse af ham foregår i 6. januar-udvalget.

Annonce:

- Jeg kan ikke gøre det, fordi jeg elsker vores land. Og jeg kan ikke gøre det, fordi jeg elsker dette lands folk. Så det kan jeg ikke gøre. Jeg ville ikke gøre det, og folk vil ikke have mig til at gøre det.

- Jeg gør det ikke for mig selv, fordi jeg havde et meget luksuriøst liv. Jeg havde et meget simpelt liv, siger han.

Talen skulle være en præsentation af den republikanske politik forud for midtvejsvalget i november, men endte ifølge The Guardian med at være en klassisk Trump-tale med udokumenterede påstande og angreb på demokraterne.

Få timer inden Trumps tale gav hans vicepræsident Mike Pence også en tale i Washington.

Ifølge CNN var Pence mere fokuseret på fremtiden end fortiden.

- Nogle personer fokuserer på fortiden. Men valg handler om fremtiden. Jeg tror på, at konservative må fokuseret på fremtiden for at vinde magten tilbage, sagde han.