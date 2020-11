Trump giver sidste stød til Iran

Donald Trump rasler med sablen over for Iran.

Den amerikanske præsident og hans regering udnytter således den sidste tid ved magten til at indføre yderligere sanktioner mod præstestyret i Mellemøsten.

Finansministeriet i USA melder, at sanktionerne bliver indført mod Irans efterretnings- og sikkerhedsminister, Mahmoud Alavi, samt en organisation med økonomiske interesser i Irans olie- og minesektor.

Irans præsident, Hassan Rouhani, har udtalt, at den næste amerikanske administration bør udnytte muligheden til at rette op på præsident Donalds Trumps fejltagelser. (Arkivfoto)

Trump har allerede indført omfattende sanktioner over for Iran, herunder et stop for landets olieeksport.

Samtidig melder Iran, at det automatisk vender tilbage til sine løfter i atomaftalen fra 2015 på den betingelse, at den kommende præsident Joe Biden ophæver Trumps sanktioner, når han tiltræder 20. januar.

Biden er udnævnt som vinder af præsidentvalget tidligere denne måned af flere store amerikanske medier. Han har tidligere lovet, at diplomatiske forbindelser med Iran genoptages, når han er på plads i Det Hvide Hus.

Atomaftalen mellem USA, Kina, Rusland, Frankrig, Storbritannien og Tyskland sigter mod at forhindre Iran i at erhverve atomvåben.

Aftalen blev forhandlet af den daværende præsident Barack Obama, men blev afvist af efterfølgeren Trump, som i 2018 derfor valgte at forlade den og intensivere USA's egne sanktioner mod Iran.

Tidligere denne uge skrev avisen The New York Times, at Trump ved et møde med toprådgivere havde bedt om at få fremlagt muligheder for et angreb på et atomanlæg i Iran.

Mere på vej?

Toprådgivere i USA's forsvarsministerium, Pentagon, har efterfølgende ifølge New York Times privat udtrykt bekymring for, at præsidenten vil bruge perioden indtil sin afgang 20. januar til at igangsætte militære operationer.

Ifølge avisen skulle han på et sikkerhedsmøde med udenrigsminister Mike Pompeo, forsvarsminister Cristoffer Miller, chefen for stablen af generaler Mark Milley og vicepræsident Mike Pence har spurgt om sine muligheder.

Her blev præsidenten ifølge avisen frarådet at bruge sit militær mod Iran fordi det kunne eskalere til en stor konflikt.

Trump har generelt været kritisk over for Iran, som i præsidentens øjne ikke har levet op til internationale forpligtelser.

I januar blev den højtstående iranske general Qassem Soleimani dræbt i Bagdad i et missilangreb beordret af Trump.