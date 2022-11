Trump har ikke efterlevet stævning fra 6. januar-udvalg

USA's tidligere præsident Donald Trump har ikke efterlevet en stævning fra det udvalg, der undersøger begivenhederne den 6. januar 2021, hvor Trump-støtter stormede Kongressen i Washington D.C.

Det siger udvalget mandag amerikansk tid.

Udvalget annoncerede 21. oktober, at det havde sendt en stævning til Trump.

I stævningen lød det, at han inden 4. november skulle aflevere udvalgte dokumenter, og at han skulle afgive vidneforklaring på eller omkring den 14. november.

4. november lød det fra udvalget, at det havde sagt ja til, at Trump kunne få en længere frist til at aflevere dokumenterne, efter at udvalget havde talt med en af Trumps advokater.

Forlængelsen var ikke mere end en uge, og udvalget fastholdt, at Trump fortsat skulle vidne omkring 14. november.

- Sandheden er, at Donald Trump, i lighed med adskillige af hans tætteste allierede, gemmer sig fra 6. januar-udvalgets efterforskning og nægter at gøre, hvad mere end tusind andre vidner har gjort, siger udvalgets formand og næstformand, demokraten Bennie Thompson og republikaneren Liz Cheney, i en udtalelse.

Vil undgå vidneforklaring

Fredag anlagde Trump en sag, hvor han søgte at undgå at blive tvunget til at afgive vidneforklaring eller aflevere dokumenter til udvalget.

Udvalget har afholdt en række høringer, hvor det forsøger at argumentere for, at Trump i store træk var ansvarlig for stormen på Kongressen 6. januar 2021.

I udtalelsen fra udvalget fremgår det ikke, hvad det vil gøre, hvis Trump fortsat ser bort fra stævningen.

