Trump i FN: Verden må holde Kina ansvarlig for pandemi

Den amerikanske præsident, Donald Trump, siger i en tale ved FN's Generalforsamling tirsdag, at verden må holde Kina ansvarlig for covid-19-pandemien.

I en tale, som var optaget på bånd, og som blev afspillet ved den årlige generalforsamling, beskylder Trump kineserne for at have tilladt, at coronavirusset kunne 'forlade Kina og inficere verden'.

- FN må holde Kina ansvarlig for dets handlinger, siger den amerikanske præsident.

I en efterfølgende tale, som også var optaget på bånd, siger den kinesiske præsident, Xi Jinping, at ethvert forsøg på at politisere pandemien bør afvises.

Han advarer om, at 'vi ikke må falde i en fælde med civilisationernes sammenstød'.

- Kina har hverken intentioner om at udkæmpe en kold krig eller en varm krig med noget land, siger den kinesiske leder på et tidspunkt, hvor spændinger tager til mellem USA og Kina.

- Krisen omkring coronavirus bør fremme solidaritet i det internationale samfund, siger Xi.

Han understreger, at covid-19 ikke bliver den sidste internationale krise.

- Verden må ikke ignorere udfordringerne ved den økonomiske globalisering. Verden må tackle velfærdskløften og kløfterne med forskellig udvikling, siger den kinesiske leder.

Han fortæller desuden, at Kina vil stille coronavacciner til rådighed internationalt som et 'globalt gode'.

Videotalerne fra Trump og Xi markerede begyndelsen på den årlige debat i generalforsamlingen. De blev efterfulgt af taler fra blandt andre den russiske leder, Vladimir Putin, og Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, samt Irans præsident, Hassan Rouhani.

Trumps tale var ifølge iagttagere især henvendt til de amerikanske vælgere, da alting er koncentreret omkring valgkampen i landet.

Som følge af coronakrisen vil generalforsamlingen i år ikke være præget af de sædvanlige sidebegivenheder og uformelle møder, hvor der ofte sker diplomatiske gennembrud.