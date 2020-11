Trump i retræte: Dropper dele af retssag

Han har siden valget tordnet mod delstaten Pennsylvania.

Her er der ifølge Donald Trump begået omfattende valgsnyd. Præsidenten hev straks delstaten i retten for at føre bevis for sin påstand.

Men nu har præsident Trumps kampagne droppet store dele af søgsmålet, der udfordrer valgresultatet i svingstaten Pennsylvania.

Modsiger Trump: Afviser udbredt stemmesvindel

Mindre antal stemmer

Søgsmålet er indgivet ved den føderale domstol.

Trumps advokater har blandt andet justeret søgsmålet således, at der nu er tale om et mindre antal stemmer, der ifølge præsidentens kampagne har været fusket med.

I det første søgsmål hævdede Trump-kampagne, at valgembedsmænd ulovligt forhindrede republikanske observatører i at se optællingen af brevstemmer i byerne Philadelphia og Pittsburgh.

Trump og hans personlige advokat Rudy Giuliani har gentagne gange sagt, at mere end 600.000 stemmer i Philadelphia og Pittsburgh bør erklæres ugyldige på grund af dette.

Donald Trump: Erkendte nederlag i 92 minutter

Fik lov at rette fejl

Det reviderede søgsmål fokuserer nu på, at demokratiske amter tillod vælgere at rette fejl i deres brevstemmer i strid mod loven.

Embedsmænd i Pennsylvania har sagt, at der var tale om en lille gruppe af vælgere, og det ikke har indflydelse på valgresultatet.

Demokraten Joe Biden forventes at vinde med mere end 60.000 stemmer. Det Demokratiske Parti i Pennsylvania har reageret ved at bede om, at sagen ophæves.

Trump lover derimod natten til mandag dansk tid, at der er et nyt - stort - sagsanlæg på vej. Det skriver han på Twitter.