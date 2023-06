Trump lader til at vise fortrolige dokumenter i lydoptagelse

Det amerikanske medie CNN er kommet i besiddelse af en lydoptagelse, der er et vigtigt bevis i den sag om opbevaring af klassificerede dokumenter, som USA's tidligere præsident Donald Trump er tiltalt i.

På optagelsen lader Trump ifølge CNN til at indikere, at han holder et hemmeligt dokument fra USA's forsvarsministerium, Pentagon, med planer om at angribe Iran.

- Det her er papirerne, siger Trump i lydoptagelsen, mens han omtaler Pentagons angrebsplaner. Det citat er ikke inkluderet i tiltalen mod Trump.

I den to minutter lange lydoptagelse kan man også høre Trump og hans ansatte lave sjov med Hillary Clintons e-mails, efter at den tidligere præsident siger, at dokumenterne er 'hemmelig information'.

Da Hillary Clinton var USA's udenrigsminister havde hun en kontroversiel sag om, at hun havde brugt en privat e-mailserver til officielle e-mails.

På lydoptagelsen kan man også høre Trump omtale noget som 'fortrolig' og 'hemmelig' information, mens man tilsyneladende kan høre lyden af papir, der bevæger sig.

Lydoptagelsen stammer fra et interview, som Trump gav til personer, der arbejdede med en bog om Mark Meadows, Trumps tidligere stabschef.

Optagelsen er ifølge CNN fra juli 2021.

Ifølge CNN kan lydoptagelsen undergrave Trumps påstande i et interview med Fox News i sidste uge.

- Der var ikke noget dokument. Det var et kæmpe antal papirer og alt muligt andet om Iran og andre ting, sagde Trump.

Hændelsen er en af to hændelser, der indgår i tiltalen mod Trump, hvor anklagere mener, at Trump har vist fortrolige dokumenter til folk, der ikke er sikkerhedsgodkendt.

9. juni i år kom det frem, at Trump vil blive tiltalt i en sag, der handler om, at han har beholdt fortrolige dokumenter, efter at han stoppede som præsident.

Trump selv har nægtet sig skyldig og sagt, at sagen er politisk motiveret.