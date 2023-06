Trump lander i Miami i privatfly forud for retsmøde tirsdag

Den tidligere amerikanske præsident Donald Trump er ankommet til Miami i delstaten Florida forud for et retsmøde tirsdag, hvor han står over for 37 anklagepunkter i den såkaldte dokumentsag.

Trump landede i Miami International Airport mandag eftermiddag lokal tid.

Både Trump-tilhængere med flag og Trump-modstandere havde taget opstilling langs ruten fra lufthavnen til det luksuriøse hotel og golfresort Trump National Doral Miami, hvor den tidligere præsident ventes at tilbringe natten.

Det rapporterer CNN.

Trump forlader flyet i Miami. Foto: Ritzau Scanpix

Senere mandag ventes Trump at mødes med sine advokater for at drøfte sagen, oplyser kilder til CNN.

Efter planen skal Trump møde i retten i Miami tirsdag klokken 15.00 lokal tid - klokken 21.00 dansk tid.

Her står han over for 37 anklager rejst af den særlige anklager Jack Smith for blandt andet brud på spionageloven ved at opbevare hundredvis af hemmeligstemplede papirer.

Ud af de 37 anklagepunkter handler de 31 om tophemmelige dokumenter, som Trump tog med sig, da han i januar 2021 forlod Det Hvide Hus efter at have tabt præsidentvalget til demokraten Joe Biden.

Trump har erklæret sin uskyld. Han beskylder omvendt justitsministeriet og præsident Joe Biden for at rejse anklager, der er politisk motiverede.

Donald Trump, der fylder 77 år onsdag, landede i Miami mandag klokken 14.54 i et privat jetfly med hans navn prydet på siden.

Tilhængere havde samlet sig foran Trump National Doral Miami, som han ejer.

- Jeg håber, at hele landet kan se, hvad de radikale venstreorienterede gør mod USA, skrev Trump på sit sociale medie, Truth Social, inden han lettede fra New Jersey.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Trods de nye anklager mod den tidligere præsident er han i alle målinger fortsat klar favorit til at blive Republikanernes præsidentkandidat ved valget næste år.

Ifølge en meningsmåling fra Reuters/Ipsos, der blev offentliggjort mandag, mener 81 procent af republikanerne, at anklagerne mod Trump er politisk motiverede.

Omkring 43 procent af republikanerne svarer i målingen, at Trump er deres foretrukne kandidat. Til sammenligning svarer 22 procent, at de foretrækker Floridas guvernør, Ron DeSantis.