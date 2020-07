Trump sender kontroversiel hilsen til fængslet Epstein-veninde

Den 58-årige britiske jetsetter Ghislaine Maxwell sidder netop nu bag lås og slå.

Maxwell er sigtet i Epstein-sagen for sin rolle i den afdøde rigmands seksuelle udnyttelse og misbrug af adskillige mindreårige piger.

En dommer i New York afviste i sidste uge at løslade hende mod kaution og beordrede hende i stedet varetægtsfængslet på grund af sagens alvorlige karakter.

Men tirsdag fik den mistænkte serieforbryder, der er anklaget for at have skaffet mindreårige piger til Jeffrey Epstein, en yderst overraskende hilsen fra USA's præsident, Donald Trump.

Milliardærs sex-offer: Jeg blev voldtaget tre gange om dagen

Kender hinanden

Under et pressemøde blev præsidenten spurgt ind til anholdelsen af Ghislaine Maxwell i forbindelse med Epstein-sagen.

- Jeg har ikke rigtigt fulgt den, men jeg håber, at hun har det godt. Jeg har mødt hende utallige gange gennem tiden, fordi jeg boede i Palm Beach, og jeg formoder, at de (Epstein og Maxwell, red.) også boede der. Men jeg håber, hun har det godt, lød svaret fra Trump ifølge The Guardian.

I Netflix-hittet 'Jeffrey Epstein: Filthy Rich' hævder kvinden Virginia Roberts, at Maxwell har kendskab til 'magtfulde mænd', der har udnyttet mindreårige piger. Virginia Roberts beskylder således britiske prins Andrew for at have misbrugt hende flere gange.

- Jeg kender ikke til situationen med prins Andrew. Jeg er ikke klar over det, afviste Trump, da han blev adspurgt af journalister på pressemødet.

60-årige prins Andrew har kategorisk afvist overhovedet at kunne huske, at han har mødt Virginia Roberts i Maxwells hjem til en fest for 19 år siden.

Tikkende bombe under prins Andrew

Artiklen fortsætter under billedet ...

På dette billede fra 2001 optræder britiske prins Andrew med den dengang 17-årige Virginia Roberts og Ghislaine Maxwell til en fest i sidstnævntes hus i London. Foto: Shutterstock

58-årige Ghislaine Maxwell er tidligere kæreste og langvarig partner med den afdøde milliardær Jeffrey Epstein.

Hun er anholdt og sigtet for at have hjulpet ham med at have begået overgreb mod mindreårige piger i perioden 1994-1997.

To af anklagepunkterne mod hende handler om falsk vidneforklaring. Ved et retsmøde 16. juli kom tre af de påståede ofre med udtalelser.

En af dem er Annie Farmer, der beskylder Maxwell for at have spillet en vigtig rolle i misbruget.

Hun har forklaret i retten, at Maxwell 'aldrig har vist anger for sine forfærdelige forbrydelser' og at 'den fare, Maxwell udgør, skal tages alvorligt'.

En anden, anonymiseret kvinde, der angiveligt var udsat for misbrug fra parrets side, understreger, at 'uden Ghislaine havde Jeffrey aldrig kunnet gøre, hvad han gjorde'.

Har gemt sig

Maxwell blev anholdt 2. juli i New Hampshire, hvor hun opholdt sig på en større ejendom, som hun købte kontant i december.

Hendes identitet var skjult i forbindelse med ejendomshandlen. Anklagerne mener, at hun har forsøgt at gemme sig for myndighederne.

Epstein selv blev i juli sidste år anklaget for at have udnyttet snesevis af piger og kvinder seksuelt fra 2002 til 2005.

Han blev fængslet, men fundet død i sin celle i august sidste år. Dødsårsagen er fastslået til selvmord ved hængning.

Se også: Ghislaine Maxwell afvist

Se også: Ghislaine Maxwell nægter sig skyldig

Se også: Maxwell afviser at have lokket mindreårige i Epsteins favn

Se også: Epsteins kæreste flyttet til nyt fængsel