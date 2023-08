Trump skal arresteres torsdag: Betaler kaution

Den tidligere amerikanske præsident Donald Trump vil overgive sig selv til myndighederne i Fulton amtsfængsel i delstaten Georgia på torsdag.

Det skriver Trump selv på sit sociale medie, Truth Social, efter at CNN tidligere på dagen rapporterede om historien.

- Jeg tager til Atalanta, Georgia, på torsdag for at blive anholdt, skriver Trump.

Anklagere i Georgia tiltalte i sidste uge Trump for 13 forhold i forbindelse med en sag om forsøg på manipulation af resultatet af præsidentvalget, som blev afholdt i november 2020.

Republikaneren tabte valget til USA's nuværende præsident, demokraten Joe Biden.

For første gang i en af de fire straffesager, som er blevet rejst mod Trump, inkluderer betingelserne for ekspræsidentens løsladelse en kaution.

Den er blevet sat til 200.000 dollar, hvilket Trump ifølge CNN allerede har indvilget i at betale. Beløbet svarer til lige under 1,4 millioner kroner.

Sagen er blevet efterforsket gennem to år, og i anklageskriftet kan man læse, at sagen desuden drejer sig om blandt andet dokumentfalsk, om at have afgivet falsk forklaring og at have chikaneret valgtilforordnede.

- Trump og de øvrige tiltalte, der er tiltalt i dette anklageskrift, nægtede at acceptere, at Trump tabte, og de indgik bevidst og velvilligt i en konspiration for ulovligt at ændre udfaldet af valget til Trumps fordel, står der i anklageskriftet ifølge nyhedsbureauet AFP.

Trump selv har afvist at have gjort noget forkert i sagen, og i en udtalelse har hans kampagnestab beskyldt tiltalen mod ham for at være politisk motiveret og iværksat af Demokraterne.

Det er en storjury ved en domstol i Fulton County i Georgia, som har indleveret anklageskriftet mod Trump og hans formodede medsammensvorne.

Distriktsanklager Fanni Willis vil ifølge CNN bestræbe sig på at få sagen for retten inden for seks måneder.