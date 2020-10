Trump: Vær søde at kunne lide mig

FAKTA: Vælgermøder spiller stor rolle i Trumps valgkamp

Natten til onsdag dansk tid holdt USA's præsident, Donald Trump, sit andet vælgermøde, efter at det blev oplyst, at han var smittet med coronavirus.

Ifølge præsidentens egen læge er han af flere gange nu testet negativ. I de kommende dage holder han efter planen vælgermøde hver dag.

Her kan du læse mere om møderne, der har spillet en vigtig rolle for præsidenten gennem årene:

* Et vælgermøde er en mulighed for at samle folk om en kandidat op til et valg. På engelsk kaldes vælgermøderne 'rallies'.

* Donald Trump har fra starten lagt stor vægt på sine vælgermøder under sloganet 'Make America Great Again' (Maga), hvor han har samlet tusindvis af støtter.

* Da Trump første gang meddelte, at han var præsidentkandidat, skete det ved et vælgermøde i Trump Tower i New York City den 16. juni 2015.

* Op til præsidentvalget i 2016 holdt han 302 vælgermøder. Det var en smule flere end den daværende demokratiske kandidat, Hillary Clinton, som holdt over 278.

* I modsætning til flere af USA's tidligere præsidenter har Trump holdt en ret høj frekvens af vælgermøder i løbet af sin præsidentperiode.

* Hans vælgermøder foregår ofte over flere dage med livemusik, madboder og et stort show.

* Fra 2. marts i år holdt Trump en pause med sine vælgermøder, indtil han lørdag 20. juni genoptog dem i Tulsa. Han har siden holdt en lang række store vælgermøder med tusindvis af deltagere op til valget 3. november.

Kilder: ABC News, AFP, Politico, BBC.