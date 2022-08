Trump vil forhindre FBI i at gennemgå beslaglagte dokumenter

USA's tidligere præsident Donald Trump har mandag bedt en føderal domstol om midlertidigt at blokere for, at FBI kan gennemgå de dokumenter, de beslaglagde fra hans hjem i Florida i sidste uge.

Forbundspolitiet skal først have lov til at gennemgå dokumenterne, når en særlig embedsmand er udpeget til at føre tilsyn med gennemgangen, fremgår det af anmodningen.

Trumps begæring, der er indgivet ved en føderal domstol i West Palm Beach i delstaten Florida, kræver også, at det amerikanske justitsministerium giver ham en mere detaljeret liste over, hvad der blev beslaglagt fra hans hjem i Mar-a-Lago 8. august.

Han beder også om, at ejendele, der ikke er omfattet af ransagningskendelsen, bliver leveret tilbage.

- Politik må ikke påvirke forvaltningen af retfærdighed, lyder det i begæringen.

- Retshåndhævelse er et skjold, der beskytter amerikanere. Det må ikke blive brugt som et våben af politiske årsager.

Den særlige embedsmand, som Trump vil have udpeget, er det, der i det amerikanske retssystem kaldes en 'special master'.

De kan sommetider udpeges i meget følsomme sager til at gennemgå beslaglagt materiale og sikre, at efterforskere ikke får adgang til privilegeret information.

Ransagningen af Mar-a-Lago markerede en eskalering i en af de mange føderale og statslige efterforskninger af Trump fra både hans tid som præsident og hans tid som forretningsmand.

Denne ransagning var del af en føderal efterforskning af, om Trump har taget klassificeret materiale med sig, da han forlod præsidentposten i januar 2021.

FBI beslaglagde 11 sæt af klassificerede dokumenter fra Mar-a-Lago. Nogle af dem var markeret som tophemmelige, som er den højeste klassifikation.

Den klassifikation gives kun til det mest beskyttede information om nationens sikkerhed. Dokumenter, der er markeret tophemmelige, kan normalt kun ses i regeringsbygninger.