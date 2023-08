Trumps advokat overgiver sig til fængsel i sag om valg

Den tidligere amerikanske præsident Donald Trumps personlige advokat Rudolph Giuliani har onsdag overgivet sig til myndighederne i et fængsel i Georgia.

Han er anklaget for at have været med til at forsøge at omgøre resultatet af valget i 2020, som Donald Trump tabte til USA's nuværende leder, Joe Biden.

Rudolph Giuliani, selv en tidligere offentlig anklager, nægter anklagerne.

Hans løsladelse er betinget af en kaution på 150.000 dollar - omkring 1 million kroner.

- Tiltalen er en travesti. Det her er et angreb på forfatningen, siger han til pressen efter mødet i fængslet.

Donald Trump, der selv er tiltalt i sagen, har tidligere sagt, at han vil overgive sig til fængslet i Fulton County i Georgia på torsdag.

Trump har afvist at have gjort noget forkert. I en udtalelse har hans kampagnestab beskyldt tiltalen mod ham for at være politisk motiveret og iværksat af Demokraterne.

Syv andre af ekspræsidentens medtiltalte har i forvejen overgivet sig til myndighederne i Fulton County.

Trump er favorit til at blive republikanernes præsidentkandidat til valget næste år og er desuden tiltalt i tre andre straffesager.

Giuliani spillede en vigtig rolle i Trump-kampagnens forsøg på at sprede falske udsagn om, at der skulle have været vælgersvindel i forbindelse med valget.

Det er en anklagejury ved en domstol i Fulton County i Georgia, som har indleveret anklageskriftet mod Trump og hans formodede medsammensvorne.

Anklagere i Georgia har foreslået, at sagen skal indledes 4. marts.

For første gang i en af de fire straffesager, som er blevet rejst mod Trump, inkluderer betingelserne for ekspræsidentens løsladelse en kaution.

Den er blevet sat til 200.000 dollar, hvilket Trump ifølge CNN allerede har indvilget i at betale. Beløbet svarer til lige under 1,4 millioner kroner.