Trumps eksadvokat indgår forlig om kontraktbrud med Trump-firma

Donald Trumps tidligere advokat Michael Cohen har indgået et forlig med Trumps ejendomsvirksomhed, Trump Organization.

Det skete ved en høring i den amerikanske storby New York City fredag, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Sagen handler om kontraktbrud og misligholdelse af gæld.

Cohen var personlig rådgiver og advokat for Trump fra 2006 til 2018. Han var således helt tæt på Donald Trump, da Trump tiltrådte posten som USA's præsident i januar 2017.

I marts 2019 sagsøgte Cohen Trump Organization, der er Donald Trumps ejendomsselskab, for misligholdelse og kontraktbrud.

Han krævede 1,9 millioner dollar - svarende til cirka 12,7 millioner kroner - i advokatsalærer samt et tilsvarende beløb, som han måtte give afkald på i forbindelse med en retssag.

Retsdokumenter viser, at Trump Organization har betalt en del af udeståendet.

Cohen hævdede i søgsmålet, at hans tidligere arbejdsgiver havde nægtet at tilbagebetale ham millioner af dollar for advokatregninger og omkostninger i forbindelse med hans arbejde.

Indholdet af forliget er ikke offentliggjort. Men Michael Cohen og en advokat for Trump Organization har ifølge Reuters i hver deres udtalelser sagt, at sagen 'er blevet løst på en måde, der er tilfredsstillende for alle parter'.

Forliget er blevet indgået, tre dage før en retssag om tvisten var planlagt til at begynde.

Mens tvisten om advokatregningerne er blevet løst, er der andre sager, som stadig skiller Michael Cohen og Donald Trump.

Cohen er en af de helt centrale vidner i sagen om Trumps påståede bestikkelse af pornostjernen Stormy Daniels. Selve retssagen begynder i marts næste år.

Trump er tiltalt for at have forfalsket en række forretningspapirer i forbindelse med den formodede bestikkelse.

Centralt i sagen er bogføringen af et beløb på 130.000 dollar (knap 900.000 kroner), som Stormy Daniels hævder at have fået få dage før præsidentvalget i 2016.

Pengene fik hun udbetalt af Michael Cohen for at tie stille om en affære, hun påstår at have haft med Trump.

Cohen har erkendt, at han betalte Stormy Daniels pengene, som han efterfølgende fik refunderet af Trump Organization.

Derudover forsøger Cohen at afværge et søgsmål, som Donald Trump har rejst mod ham ved en føderal domstol i Florida, skriver Reuters.

I den sag beskylder Trump sin tidligere rådgiver for at have brudt regler om god advokatskik ved at afsløre 'fortroligheder' og ved at 'sprede usandheder' i bøger om hans samarbejde med Trump og i medierne.

Desuden mener Trump, at Cohen har skadet hans omdømme ved offentligt at kalde ham 'racist'. Også dét er Cohen blevet sagsøgt for.