Trumps søster: Han er ondskabsfuld og har ingen principper

Donald Trumps søster Maryanne Trump Barry beskriver præsidenten som ondskabsfuld og en løgner, man ikke kan stole på.

Det fremgår af en skjult lydoptagelse, som The Washington Post har offentliggjort.

- Det eneste, han vil, er at appellere til sin base, siger Maryanne Trump Barry i en samtale, som er optaget i skjul af hendes niece, Mary L. Trump.

- Han har ingen principper. Ingen. Ingen.

Den 83-årige jurist og tidligere føderale dommer ved en appeldomstol er forfærdet over, hvordan hendes 74-årige lillebror har klaret sig som præsident.

- Hans forbandede tweets og løgne, åh herregud.

- Jeg taler for frit nu, men du ved. Ændringen af historier. Manglende forberedelse. Løgnene. Hold da kæft, siger Maryanne Trump Barry i samtalen.

Mary L. Trump udgav i midten af juli en lidet flatterende bog om sin onkel med titlen 'Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man' - på dansk 'For meget og aldrig nok: Hvordan min familie skabte verdens farligste mand.'

Siden udgivelsen er der blevet stillet spørgsmål ved nogle af kilderne til oplysningerne i bogen. Blandt andet hendes påstand om at Donald Trump betalte en ven for at tage sin adgangstest til University of Pennsylvania.

Men den undren kaster Maryanne Trump Barry nu lys over.

- Han kom ind på University of Pennsylvania, fordi han fik en anden til at tage prøverne, siger Trumps ældste søster til Mary L. Trump.

Maryanne Trump Barry fortæller videre, at hun endda husker navnet på vennen, der tog prøven for Donald Trump.

Barry har aldrig offentligt talt om uenigheder med præsidenten, og derfor vækker hendes kommentarer i de hemmelige optagelser opsigt.

- Det er al den fup. Det er falskheden og denne ondskab. Donald er ondskabsfuld, siger hun.

Ifølge The Washington Post er hendes udtalelser de mest kritiske kommentarer, som en af hans søskende hidtil er kommet med om ham.

Med undtagelse af Mary L. Trump har ingen andre i familien offentligt kritiseret præsidenten.