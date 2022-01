Tulle beholder bijobs med løn

Kristian Thulesen Dahls tid som kalif i Dansk Folkeparti er ovre.

Derfor er det også farvel til 30.000 kroner om måneden i formandshonorar. Dén gyldne hane blev der resolut slukket for i søndags, oplyser han.

Men den detroniserede DF-leder beholder til gengæld to betalte bijobs.

Derfor kan han fortsat lægge godt 115.000 kroner årligt oven i folketingslønnen.

'Det er ikke poster, der hænger sammen med formandsposten. Og jeg har jo god tid nu til at passe dem,' skriver han i en sms til Ekstra Bladet.

Det mest lukrative ben er posten i Landsskatteretten, der giver 91.573 kr. årligt.

Pladsen i Nationalbankens repræsentantskab indbringer 25.000 kr. årligt.

Indviklet kabale

Selv agter Kristian Thulesen Dahl 'foreløbig' at beholde posterne, men hvorvidt den nye DF-formand er indforstået med den beslutning, er uvist. Morten Messerschmidt besvarede torsdag ikke Ekstra Bladets henvendelse.

Morten Messerschmidt har da også rigeligt at tænke på.

Han skal i første omgang sammensætte en ny gruppebestyrelse bestående af fem medlemmer.

I den kabale kan øvrige poster ligeledes indgå. Kristian Thulesen Dahls sæde i gruppebestyrelsen bliver ledigt.

Og Morten Messerschmidt er allerede selv medlem. Det samme er hans støtte René Christensen.

Sundhedsordfører Liselott Blixt har derimod udtrykt usikkerhed om, hvorvidt hun ønsker at fortsætte. Det er også tvivlsomt, om Morten Messerschmidt ønsker hende.

Folketingspolitikere tjener 704.069 kroner årligt plus skattefrit omkostningstillæg på 5360 kroner om måneden.

Gratis medlemskab rammer Messerschmidt på pengepungen

Siden midten af 2021 har det været gratis at melde sig ind i Dansk Folkeparti.

Og efter valget af Morten Messerschmidt i søndags som formand har mange benyttet sig af det tilbud.

I skrivende stund har 2600 nye medlemmer meldt sig under DF's faner. Fremgangen pynter på den tilbagegang i medlemstallet, som har plaget partiet siden 2015.

Ude i lokalafdelingerne har fremgangen dog ikke kun vakt jubel, fordi de nye medlemmer ikke gav ekstra penge.

Det er der fundet en løsning på nu.

Formand Morten Messerschmidt, organisatorisk næstformand Carl Christian Ebbesen og gruppeformand Peter Skaarup har indvilget i at halvere deres løn.

På den måde er der skaffet 390.000 kroner ekstra til partikassen i 2022. Penge, som sendes ud til lokalafdelingerne.

Her og nu

- Selvom de jubler over alle de nye medlemmer, vil de gerne have nogle penge med, forklarer partisekretær Steen Thomsen.

Konkret betyder lønnedgangen, at Morten Messerschmidt vil få 15.000 kroner om måneden i formandshonorar. Kristian Thulesen Dahl fik det dobbelte.

Ebbesen får efter nedgangen 10.000 kr. om måneden. Peter Skaarup 7500 kroner.

Honoraret lægges oven i lønnen fra Folketinge til Thulesen Dahl og Skaarup.

Foreløbig er lønnedgangen planlagt til udgangen af 2022, mens medlemskaberne gives gratis væk.

- Det er her og nu for at finansiere lokalforeningerne. Hvad man så gør fremadrettet, finder vi ud af, siger Steen Thomsen.