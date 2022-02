Tulle: - Det er rygende galt

Eks-formand for Dansk Folkeparti, Kristian Thulesen Dahl vil ikke garantere, at han bliver i partiet valgperioden ud

Dansk Folkepartis forhenværende formand, Kristian Thulesen Dahl, kan godt genkende billedet af Pia Kjærsgaard som en, hvor 'det hele flyder over'.

Det siger han inden tirsdagens gruppemøde i det kriseramte parti, hvor fem medlemmer med i alt 67 års parlamentarisk erfaring forinden havde meldt sig ud.

De har alle forladt partiet med henvisning til den nuværende formand, Morten Messerschmidts, og hans almoderlige protege Pia Kjærsgaards ledelsesstil.

- Det er nogle folk, som det er virkelig smerteligt for partiet, at vi ikke kan rumme. Når vi ikke kan det, så er der noget, der er rygende galt, siger han.

- Kan du genkende billedet af Pia Kjærsgaard som en kolerisk, højtråbende kontronella?

- Jeg tror, at alle på Christiansborg kan genkende billedet af Pia som en, hvor frustrationerne gør, at det hele flyder over. Det er der nogle af os, der har prøvet og kan stå op imod, og så er der andre, der har sværere ved det.

- Hvad har du selv oplevet?

- Det lader jeg afvente, til at jeg engang vil skrive en masse ting.

- Er Pia Kjærsgaard blevet et problem for DF?

- Jeg tror, at det er godt, at der er nogle af os, der holder nallerne væk som tidligere formand for partiet, siger Thulesen Dahl.

Ingen blive-garanti

- Garanterer du, at du bliver du valgperioden ud?

- Jeg har den ambition at være i Dansk Folkeparti, og jeg håber det bedste for partiet

- Det var jo ingen garanti...

- Jeg fortæller, hvordan jeg har det i dag. Vi har lige haft fem udmeldelser, og det er vildt og dramatisk.

- Du giver ikke den garanti?

- Jeg giver den garanti, at jeg gør alt, hvad jeg kan for, at vi får styr på partiet.

- Det er stadigvæk udenomssnak. Bliver du, ja eller nej?

- Det håber jeg rigtig meget. Det er min agt. Kan I have det godt, slutter Thulesen Dahl.

