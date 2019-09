Tulle erkender: En fejl ikke at gå i regering

Årsagen til, at Dansk Folkeparti blev halveret ved folketingsvalget, er i høj grad, at Dansk Folkeparti ikke gik i regering fire år tidligere. Det er en af de evalueringspunkter, der er kommet ud af Kristian Thulesen Dahls turne rundt i baglandet. Det fortæller DF-formanden i et optaktsinterview til avisen Danmark op til partiets landsmøde i weekenden. Han slår fast, at Dansk Folkeparti for fremtiden altid vil gå efter at komme i regering, hvis der er blåt flertal. Og det underordnet partiets størrelse.

I tre uger har Kristian Thulesen Dahl rejst rundt i landet for at mødes med partiets bagland. Sammen har de fordøjet det helt igennem elendige valgresultat, partiet indkasserede tilbage i juni. Til avisen Danmark fortæller han, hvad de er nået frem til. Især én ting er gået igen på møderne:

- Vi skulle være gået i regering i 2015, fortæller Kristian Thulesen Dahl til avisen Danmark.

- Min erkendelse er, at et parti med et så stærkt folkeligt mandat skal i vælgernes øjne ende som regeringsparti. Og den køber jeg den præmis. Det kan jeg se i dag, siger Kristian Thulesen Dahl, der mener, at partiet blev straffet for dette ved valget for tre måneder siden.

- Konsekvensen var, at vi blev set som et parti, der ikke ville tage det ultimative ansvar, fordi der er en manglende logik i, at et parti, der har fået over 21 procent af stemmerne, ikke indgår i regering, hvis de ellers er en del af flertallet.

Gav op for hurtigt

Kristian Thulesen Dahls vurdering dengang og nu er, at Venstre ikke ønskede at lukke Dansk Folkeparti ind i regering, men samtidig erkender han også, at han selv gav for hurtigt op.

- Vi udfordrede det ikke tilstrækkeligt. Vi skulle have haft mere tålmodighed og is i maven i forhold til at få forhandlet os selv med i regering, fortæller Kristian Thulesen Dahl til avisen Danmark - vel vidende, at han ikke kan være sikker på, at is i maven ville have ændret på resultatet.

- Havde vi på helt anderledes vis udfordret Venstre, og måske skulle vi have forhandlet i månedsvis, så var det muligvis endt med, at vi var kommet i regering, og var det ikke, så var det i hvert fald lysende klart, at det var, fordi Venstre ikke ville det.

Dansk Folkeparti skuffede altså vælgerne i 2015 og blev straffet for det i 2019. Nu venter oprydningsarbejdet. Tilliden skal genopbygges, og det kommer ifølge Kristian Thulesen Dahl til at kræve et kursskifte af partiet.

- Det betyder, at vi i fremtiden bliver nødt til at gøre det klart, at vi vil være et parti, som hvis der kommer et borgerligt flertal igen, vil være klar til at gå i regering, og så vil det ikke være hægtet op på en bestemt opbakning. Så bliver det alene konditionerne og forhandlingerne, der afgør, om vi ender der eller ej, slutter DF-formanden til avisen Danmark.