Tulle falder til patten: På knæ for Mette

Der er sket ting og sager med DF-hjemmesiden 'ArnesTur.dk'.

Tidligere kunne man finde en tæller, der viste, hvor længe 'Arne og andre nedslidte' havde 'ventet på svar fra Socialdemokratiet'.

'Hvornår bliver det til noget, Mette?', lød budskabet.

DF-formand Kristian Thulesen Dahl har da også udtrykt en god portion skepsis over for realismen ved de socialdemokratiske planer om tidlig pension.

- Det er sådan nu, at hvis man kan lave en aftale om differentieret pensionsalder, vil den først træde i kraft efter et kommende valg, slog han eksempelvis fast oven på folketingetsvalget sidste år.

Men går man ind på 'ArnesTur.dk i dag, har piben fået en anden lyd.

Her bliver man mødt med ordene 'Nu er det Arnes tur' - akkompagneret af et billede af DF-formand Kristian Thulesen Dahl.

Knæfald

Dermed har Tulle foretaget et regulært knæfald. DF-formanden har én til én overtaget budskabet fra Socialdemokratiets storstilede kampagne for tidligere pension til nedslidte danskere.

- Regeringen er faktisk kommet med et oplæg. Førhen var det bare retorik, forklarer DF's finansordfører, René Christensen, om baggrunden for partiets kursskifte.

Men under overfladen har andre ting også spillet ind.

Artiklen fortsætter under billederne ...

ArnesTur.dk før ...

ArnesTur.dk nu ...

Brat opvågnen

Internt i DF er det den seneste tid for alvor gået op for ledelsen - herunder Kristian Thulesen Dahl - at partiets egne vælgere i overvældende grad sukker efter tidligere pension.

Ikke mindst har en måling foretaget af Fødevareforbundet NNF fået DF-toppen til at spærre øjnene op. Ifølge den svarer hele 84 pct. af nuværende eller potentielle DF-vælgere, at de, der har været længst tid på arbejdsmarkedet, skal have ret til tidlig pension.

Centralt i DF var særligt dette tal en brat opvågnen - nu er der pres på Thulesen Dahl for at gå med i en aftale. Dansk Folkeparti har simpelthen ikke råd til at vende ryggen til kernetropperne i den nuværende situation, hvor opbakningen er historisk lav.

- Vi er da glade for, at vælgerne bakker op om det, vi laver på Christiansborg, konstaterer René Christensen, der er en del af DF's forhandlingshold, om målingen.

Her er regeringens Arne-udspil Regeringens udspil om en ret til tidlig pension gælder for personer med mindst 42 år på arbejdsmarkedet, når de er 61 år. 38.000 personer bliver omfattet i 2022, lyder forventningen. Regeringens udspil for nedslidte giver 13.550 kroner om måneden før skat. Beløbet nedsættes, hvis man har en pensionsformue på over to millioner kroner. Beløbet kan suppleres med udbetalinger fra egen pensionsopsparing, uden at pensionsydelsen sættes ned. Man får desuden mulighed for at arbejde og tjene op til 24.000 kroner om året før skat, uden at beløbet sættes ned. Der er tale om en model, som 'udelukkende er baseret på objektive kriterier'. Man skal ikke visiteres eller vurderes for at komme med på ordningen. En anciennitetstrappe er afgørende for retten til tidlig pension. Den betyder, at personer med 42 års anciennitet kan gå et år tidligere på pension. Personer med 43 års anciennitet kan gå to år tidligere på pension. 44 års anciennitet betyder, at man kan gå tre år tidligere på pension. Optjeningsperioden opgøres, fra man er 61 år. Det betyder, at en person skal have været på arbejdsmarkedet i en alder af 17, 18 eller 19 år for at få ret til tidlig pension. Kilde: Ritzau Vis mere Luk

Topprioritet

Med de nye toner fra Dansk Folkeparti tyder meget på, at Mette Frederiksen kan rydde en af de helt store udfordringer af vejen.

Statsministeren har gjort spørgsmålet om Arnes pension til en topprioritet i denne valgperiode, men har længe været presset af, at hun ikke har kunnet finde et flertal blandt regeringens støttepartier. De radikale vil nemlig efter alt at dømme ikke lege med.

Dermed er Mette Frederiksen sandsynligvis afhængig af Dansk Folkepartis stemmer for at indfri sit valgløfte. Og nu ligner Tulle en mand, der er til at tale med.

Artiklen fortsætter under billedet ...

DF-ordfører: Her er udfordringerne

- René Christensen, hvordan skrider pensionsforhandlingerne frem?

- De skrider stille og roligt fremad. Det er først nu, det bliver politisk. Der er nogle huller i osten. Det begynder vi at arbejde med nu.

- Der er en hel del, der falder ud af ordningen. Eksempelvis sygeplejersken, der er blevet uddannet efter 1990, hvor det blev en mere akademiseret uddannelse. Det skal vi have løst.

- Det er også en udfordring, at alle EU-borgere kan blive medregnet i ordningen. Stanislav, der eksempelvis arbejder på et slagteri eller i landbruget, får i dag børne- og kørepenge. Det er et stort problem. Men nu kan han saftsuseme også få tidlig pension. Det skal vi have nogle værnsregler op for.

- Du lyder alligevel som en mand, der er klar på at indgå en aftale?

- Dansk Folkeparti mener helt klart, at når man har arbejdet i Danmark i mange år og har betalt sin skat til fællesskabet, bør man have nogle rettigheder, hvis man bliver nedslidt af at arbejde.

- Derfor lavede vi seniorpensionen, hvor man kan gå fra seks år før på en fornuftig ydelse. Nu har regeringen så fremlagt, at man kan gå tre år før på en noget ringere ydelse. Vi vil jo ikke lave en ordning, som underminerer seniorpensionen, siger René Christensen.