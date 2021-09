Tulle går ind i DF-krigen

Det åbne opgør i toppen af Dansk Folkeparti står nu i lys lue.

Formand Kristian Thulesen Dahl svinger nu om sig med kraftige reprimander, efter et internt skænderi er brudt ud om fløjkrig i DF's hovedbestyrelse anført af Martin Henriksen.

- Vi har nogle få, der ikke kan holde tingene internt. Det skal de lære, for det tærer på et parti, siger formand for DF, Kristian Thulesen Dahl til Ritzau, om konflikt.

Martin Henriksen har i en video blotlagt de interne skærmysler om linjen.

Dansk Folkepartis linje i udlændingepolitiken er ikke til at stille spørgsmålstegn ved, mener Søren Espersen. Han er tidligere mangeårige næstformand.

Det er Pia Kjærsgaard, der som udlændingeordfører lægger linjen i Dansk Folkepartis udlændingepolitik.

At Martin Henriksen offentligt kalder dele af partiets udlændingelinje for 'slap', er uanstændigt, siger Søren Espersen.

- Vi har præcis den samme stærke og stramme udlændingepolitik, som vi altid har haft.

- At begynde at lade som om, at hun (Pia Kjærsgaard, red.) er en slapper, det er simpelthen uanstændigt, siger han.

Søren Espersen mener, at Martin Henriksen direkte lægger sig imod Pia Kjærgaards linje i udlændingepolitikken, når han offentligt stiller spørgsmål ved den.

- Det kan man simpelthen ikke tillade sig, når vi har Danmarks bedste udlændingeordfører, siger han.

