Tulle giver ikke op

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, lægger sig ikke ned.

Partiet vil fortsætte kampen for store stramninger på udlændingeområdet.

- Fortsætter kamp for paradigme-skifte på udlændingeområdet, skriver han på sin Twitter-profil.

I tweetet skriver han desuden, at det er godt, at "historisk store skattelettelser er udsat".

DF-formanden reagerer, efter Lars Løkke Rasmussen har aflyst forhandlingerne om en skatte- og udlændingepakke.

Statsministeren mener ikke, at udlændinge og skat hører til i samme forhandlingslokale.

- Jeg har jo selv anvist den her vej som en mulighed, siger DF-formand Kristian Thulesen Dahl endvidere ifølge Ritzau.

Formanden fastslår i umisforståelige vendinger, at DF er klar til at give skattelettelser for knap en milliard kroner, der er fundet ved at indføre kontanthjælpsloft.

Og partiet er også klar til at bruge 2,5 milliarder kroner, som stammer fra fremrykkede skatteindtægter i en pensionsaftale, indgået før jul, til at sikre at det bedre kan betale sig at spare op til pension.

Men partiet kæmper forsat for markante udlændingestramninger.

- Det, at vi håndterer to mindre ting på skatteområdet, der er en del af tidligere aftaler, betyder ikke, at vi ikke har mere at forhandle om, siger han.

Praktisk måde

Kristian Thulesen Dahl har igennem hele processen udtryk modstand mod at bruge store summer af statsbudgettet på skattelettelser.

Men med dagens udvikling er vejen til partiets mærkesag om yderligere udlændingestramninger gjorte mere kringlet.

- Uanset at regeringen måtte drosle sine ambitioner ned på skatteområdet, så fastholder vi vores ambitioner på udlændingeområdet.

- Det her er en praktisk måde at komme videre på, lyder det fra DF-lederen.