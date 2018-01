Tulle i eksplosivt interview: Overvejer støtten til blå blok

Hvis man troede, at juleand og nytårskrudt kunne løse krisen i blå blok, så tro om.

I et opsigtsvækkende interview med Jyllands-Posten gør Kristian Thulesen Dahl, DF's leder, klart, at han i den grad ser krisen som stadig pågående.

- Jo mere jeg har tænkt over det forløb i december, jo mere voldsomt virker det desværre. Mange har en tendens til at tro, at man kommer videre, når man danser om juletræet og tænker på andre ting. Men jo mere jeg tænker tilbage på, hvad der egentlig skete i december, jo mere grotesk er det, siger Kristian Thulesen Dahl til avisen (kræver betaling).

Faktisk har begivenhederne sat så dybe spor, at han nok engang lukker op i den flirt med Socialdemokratiet, som startede i en sofa for et lille år siden.

Nej, nej

Da JP's reportere spørger, om man kan tage det 'for givet', at DF støtter en borgerlige regering efter næste valg, siger Kristian Thulesen Dahl:

- Nej, nej, det kan man ikke tage for givet. Men vi skal nok over for danskerne fortælle klart, hvordan vi ser på det. December har været lærerig, men jo også sidste efterår var alt saboteret af krav om topskattelettelser. Nu har vi i efteråret 2017 oplevet, at regeringen ikke vidste, om den stemte for sin egen finanslov. Det er helt unormalt og uholdbart. Hvordan kommer vi videre og får et samarbejdsdueligt miljø mellem de partier, der er tæt på hinanden? Det kræver, at nogle ting laves om. Det kan selvfølgelig ske ved, at nogle partier finder ud af, at man har opført sig forkert og gerne vil gøre det anderledes. Ellers må man lave strukturen om, siger han.

DF-lederen lader også forstå, at han ikke rigtig gider blive betragtet som en del af betegnelsen blå blok. Han vil i langt højere gad arbejde imod, at Venstre, DF og Socialdemokratiet samarbejder og dermed holder partier som Alternativet og Liberal Alliance uden for indflydelse.

Ikke et regerignsparti

Kristian Thulesen Dahl mener iøvrigt, at LA stadig opfører sig som et oppositionsparti, selvom de nu sidder i regering.

- LA har åbenbart ikke fundet ud af, om det er et regeringsparti eller et støtteparti. Det har ikke fuldblods kastet sig ind i rollen som regeringsparti. Det gør det utrolig svært at forhandle, siger han til Jyllands-Posten.

Om de forestående forhandlinger lyder det, at DF ønsker at starte forhandlingerne om udlændinge for på den måde at opklare, om der overhovedet er grobund for en større aftale. Alternativt åbner han for en ganske lille skatteaftale.

Alvorlig positioneren

Venstres politiske ordfører Jakob Ellemann-Jensen bemærker over for Jyllands-Posten, at Kristian Thulesen Dahl nok mest af alt er i færd med at 'positionere sig et sted, hvor Dansk Folkeparti får den størst mulige indflydelse'.

Men ikke desto mindre erkender han, at konsekvenserne af blå bloks opløsning kan blive katastrofal for Venstre.

- Det er da enormt alvorligt. Det vil være komisk, hvis jeg bare sad og sagde ”nå ja, herregud”. Så selvfølgelig tager jeg det alvorligt. Når jeg alligevel virker lidt tilbagelænet omkring det, så er det jo fordi, at den nuværende situation for mig ikke er voldsomt anderledes end den situation, vi havde inden jul, siger han til avisen.

Foto: Jens Henrik Daugaard / Jakob Jørgensen