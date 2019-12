Tulle i krise: DF'ere går til stålet

Han flager fortsat lystigt med både Liverpool- og DF-flag.

Men indadtil forværres krisen i Dansk Folkeparti, og Kristian Thulesen Dahl presses dag for dag stadig mere på troværdigheden.

Sådan lyder analysen nu fra hans egne på baggrund af Ekstra Bladets afsløringer, som trækker DF-formanden dybere ind i sagen om fuskerierne med underskrifter i Meld.

Martin Henriksen vil ikke længere holde tand for tunge. Foto: Jens Dresling

Helt ind i knoglerne

Partiformanden holder hånden over Morten Messerschmidt. Og han vender det blinde øje til både en falsk faktura på knap en halv million kroner og sekretariatschef Jeanie Nørhave, der sad dør om dør med partiformanden og på to kontrakter udgav sig for at være chef på to jyske hoteller.

- Det er en rigtig møgsag. Det kan de fleste se, og det gør ondt helt ind i knoglerne, at partiet bliver trukket gennem det.

- Der er mange hårdtarbejdende medlemmer i partiet, så det er ikke rart, at man kan få det indtryk, at det ikke er sådan i Dansk Folkeparti. Men vi må kæmpe os igennem det.

Sådan siger Martin Henriksen, medlem af DF’s hovedbestyrelse og mangeårig udlændingeordfører. Han understreger, at han ikke kritiserer DF's sekretariatschef Jeanni Nørhave eller formand Kristian Thulesen Dahl i EU-sagen.

Men hans syn på sagen får dog opbakning fra det tidligere folketingsmedlem Karina Due.

- Det er virkelig ærgerligt. Virkelig ærgerligt. Dansk Folkeparti er et parti, hvor vi altid har stået for alt andet end det der, som vi nu ser med Meld og Feld. Det gør mig rigtig ked af det, lyder det fra tidligere MF Karina Due.

De er begge DF'ere, som har mærket konsekvensen af krisens kradsen, der startede med valgnederlaget i sommer, da de mistede deres pladser i Folketinget.

Men de er bestemt ikke alene med bekymringen, viser en rundringning foretaget af Ekstra Bladet mandag til krisens ofre; de knap 20 DF'ere, som røg ud i sommer. Med gru følger de med fra sidelinjen, mens afsløringerne om fusk vælter frem.

De fleste ønsker dog af hensyn til deres videre karriere i partiet ikke at stå frem med navn.

- Med de her afsløringer står det jo klart, at Kristian har vidst, hvad der foregik.

- Det er vel også derfor, han ikke hælder Morten Messerschmidt ud. Han frygter vel at blive hevet med i faldet, siger én eks-MF'er.

- Den sag stinker. Og det gør ledelsens håndtering i den grad også. Her gik vi og troede, at der blev ryddet op, og så viser det sig, at selv helt inde tæt på Kristian har der været gang i kuglepennen og slettelakken. Vi har et meget stort problem, siger en anden.

Ledelsen på Christiansborg har åbenbart også lugtet den spirende utilfredshed. Derfor har de udsendt en intern mail, hvori de nok en gang vasker hænder, erfarer Ekstra Bladet:

Alt skal nok falde til ro, når Bagmandspolitiet har færdiggjort arbejdet, lyder melodien i mailen ifølge flere DF'eres udlægning.

Til den bitre ende

Mikkel Dencker er blandt de eks-folketingsmedlemmer, som har bibeholdt tilliden til ledelsen. Han er med hele vejen til en eventuelt domsfældelse.

- Jeg venter bare på, at politiet er færdige med at undersøge sagen og tager stilling til, om der skal rejses tiltale. Og efterfølgende at der eventuelt bliver afviklet en retssag.

- Det er isoleret til nogle ganske få personer. Så det må man tage, når der falder en dom., siger han.

- Har du tillid til ledelsens forklaring om, at det er en stor misforståelse?

- Ja, det har jeg.

- Hvad bygger du egentlig den på?

- Jeg har kendt ledelsen i Dansk Folkeparti i over 20 år, så jeg har fuldt ud tillid til deres handlekraft. Og dømmekraft, siger Mikkel Dencker, der er 1. viceborgmester i Hvidovre Kommune.

Kristian Thulesen Dahl ønsker ikke at kommentere de tidligere MF'ers udlægning, lyder det fra pressechef Søren Søndergaard.

