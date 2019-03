Tulle: Jeg kan ikke slå hende på sexappeal

Blandt de cirka 250 grånende tilhørere var der delte meninger, om hvem der kom bedst ud af torsdagens direkte duel mellem Dansk Folkepartis leder, Kristian Thulesen Dahl og Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund.

Da Ekstra Bladet fanger Thulesen Dahl efter debatten, påpeger DF-lederen selv, at han næppe nogensinde kan slå Vermund på sexappeal – men understreger overraskende, det at slet ikke handler om at vinde de politiske debatter.

Lammetævede Tulle

- Borgerne vinder, når de ved, hvad vi står for. Hun vil skære 77 milliarder i den offentlige sektor og give pengene til de velstillede. Det vil vi ikke, siger han, der glæder sig over, at Pernille Vermund ikke forsøgte at skjule sin økonomiske politik.

- Der er en tendens til, at det kun handler om udlændingepolitik. Så det var dejligt, at hun ikke bortforklarede, at hun vil give skattelettelser til de bedst stillede og spare milliarder på den offentlige sektor, siger Thulesen Dahl, der forventer at møde Vermund til endnu en duel før valgdagen.

Sydjyder: Tulle klarede den på rutinen

En pæn mand

Fra Pernille Vermund lyder der en opfordring til, at Kristian Thulesen Dahl prøver at mande sig lidt op.

- Han er da en pæn, charmerende og velholdt mand. Så måske kan han slå mig, hvis han gør sig umage, lyder det fra Vermund, som også roser sin modstander for at være ærlig.

- Men jeg havde håbet, at han ville bakke op om vores ultimative krav til udlændingepolitikken. Så jeg er bedrøvet over, at man efter 20 år, hvor DF har siddet med ved bordet, bare kan se at problemerne bliver større og større. Jeg frygter, at de først vågner op, når vi har svenske eller tyske tilstande, siger hun.

Er du klar?

Debatten handlede ikke uventet om udlændingepolitik – og derefter økonomi, velfærd samt forholdet mellem by og land.

Pernille Vermund gik direkte i struben på Kristian Thulesen Dahl foran de cirka 250 grånende tilhørere, som var mødt op til JydskeVestkystens arrangement på Folkehjem i Aabenraa:

- Er du klar? Er du klar? Er du klar?

Vermund vil stå fast mod Lars Løkke - Er du klar, Tulle?

Men Thulesen Dahl var ikke klar. Han vil ikke bakke op om Nye Borgerliges ultimative krav om udlændingestramninger for at ville pege på en statsminister. Han henviste til LA-leder Anders Samuelsen, der som bekendt kom til at kravle op i et meget højt træ med sine krav om topskattelettelser.

DF-lederen brugte flere gange Liberal Alliance som skræmmebillede på Vermunds økonomiske politik.

Syd- og Sønderjylland er Thulesen Dahls hjemmebane. Her fik hans parti godt 30 procent ved sidste folketingsvalg, og DF-lederen hentede selv 57.000 personlige stemmer. Ved det kommende valg har Pernille Vermund altså valgt at stille op i Sydjyllands Storkreds i direkte duel mod Thulesen Dahl.

Ifølge Vermund svigtede DF fatalt under flygtningekrisen i 2015. Her skulle Thulesen Dahl have sat Lars Løkke Rasmussen stolen for døren med et ultimatum: Enten lukke grænsen eller udskrive valg.

Mens Thulesen Dahl kom i defensiven på udlændingepolitikken, blev Pernille Vermund presset, da hun skulle redegøre for sit partis økonomiske politik med store skattelettelser og minusvækst i det offentlige.