Tulle kommer Paludan til undsætning: Skråplan at forbyde demoer

Politiet er ude på et skråplan, når de forbyder Stram Kurs-stifteren Rasmus Paludan at demonstrere på Blågårds Plads.

Det mener Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, der nu melder sig ind i debatten om den racismedømte partistifter bag Stram Kurs.

I et tweet skriver DF-lederen, at politiet er ude på et skråplan, efter de tidligere tirsdag har valgt at forbyde Paludan at demonstrere på Blågårds Plads på Nørrebro i København af hensyn til 'den offentlige fred'. Efterfølgende har Paludan desuden fået et forbud mod at demonstrere i Bagsværd.

Af tweetet fremgår det samtidig, at Thulesen Dahl har indkaldt justitsminister Søren Pape Poulsen (K) i hastesamråd om sagen:

'Nok er nok! Islamister sætter dele af Kbh i brand, fordi en lille sølle demonstration ikke passer dem. Og politiets svar er at forbyde demonstrationer! Et skråplan! Jeg kalder derfor JM i hastesamråd for at høre, hvad regeringen vil gøre for at sikre danskernes ytringsfrihed.'

- Hvis vi accepterer den præmis, som er ved at brede sig nu, så vil det dem, der laver volden, optøjerne og ildspåsættelsen, kommer til at definere graden af ytringsfrihed. Det synes jeg principielt er et meget stort skråplan at komme ud på, og derfor vil jeg gerne meget hurtigt have den diskussion med regeringen, siger Kristian Thulesen Dahl til Ekstra Bladet.

- Så du mener, at det er forkert, at politiet har sat en stopper for de her demonstrationer?

- Jeg respekterer, at politiet har nogle redskaber i værktøjskassen, som de vurderer, hvordan de vil bruge i situationen. Grundlæggende er der fuld opbakning til politiet herfra. Men det er klart, at vi som politikere er nødt til at diskutere, om disse redskaber bliver brugt på måde, der i virkeligheden betyder, at man som potentiel voldsmand kan afstemme, hvornår politiet gør det ene eller det andet. Hvis vi accepterer den præmis, så er det ikke længere os som samfund, der bestemmer, hvornår nogen må ytre sig. Så det i virkelighed lagt i hænderne på dem, der vil begrænse ytringsfriheden. Der synes jeg er noget skidt.

- Men er det ikke meget fornuftigt, at politiet aflyser demonstrationerne, hvis der er en konkret risiko for, at det vil ende i ballade?

- Vi er ude på et skråplan, hvis man fremover bliver nødt til at aflyse en demonstration, når der er risiko for ballade. Politiet har også mulighed for at flytte en demonstration, og det er klart, at det må de vurdere. Men hvis vi først anerkender, at ballademagerne kan afgøre, hvornår en ytring kan finde sted, så er vi ofre for dem. Bliver det næste så, at et partis landsmøde bliver forsøgt stoppet, fordi der kan komme ballade omkring det?

- Paludan er tidligere dømt efter racismeparagraffen. Er der ikke en risiko for, at dette vil kunne gentage sig, og spiller det ikke også ind?

- Nej. Jeg tager bestemt ikke Paludans parti i forhold til de metoder, han vælger at bruge. Jeg bruger ikke de metoder. Jeg står ikke ude på gaden og kaster med koranen eller putter et stykke bacon ind i koranen og vil brænde den af. Jeg synes, at det grundlæggende er uopdragent at håndtere tingene på den måde. Men hvis nogen mener, at han overtræder racismeparagraffen, så må de jo anmelde det, og så må der køre en sag.

- Nogen vil mene, at Rasmus Paludan skal ties ihjel. Hvirvler du ikke bare en masse støv op med det her?

- Nej, det støv er hvirvlet op. Jeg hvirvler hverken mere eller mindre op med det her. Jeg bruger bare min mulighed som politiker til at få sikkerhed for, at vi står fast på vores grundlovssikrede ytringsfrihed – også når det her kan være besværligt, lyder det fra Kristian Thulesen Dahl.