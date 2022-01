Tulle melder afbud

Kristian Thulesen Dahl kommer ikke til at være til stede, når Dansk Folkeparti skal vælge formand søndag. Tulles coronapas når ikke at blive klar

I næsten ti år har Kristian Thulesen Dahl været frontfigur for Dansk Folkeparti.

Nu er det slut, men rutsjebaneturen, der startede så godt, men sluttede i en stor deroute med tre tabte valg i træk, bliver uden et stort farvel.

Over for Ekstra Bladet bekræfter Dansk Folkeparti, at Tulle ikke kommer til at deltage, når DF holder ekstraordinært årsmøde søndag 23. januar i Herning.

Kongrescenteret kræver nemlig gyldigt coronapas, og da reglerne foreskriver, at smittede først kan få passet 11 dage efter positiv test, så bliver DF's formandsvalg uden Kristian Thulelsen Dahl.

Ganske symbolsk for hans kommende tid i partiet bliver han parkeret på sidelinjen, da han vil være med online, hvor han er med på et livesignal.

- Det er ikke et årsmøde, som jeg på den måde havde glædet mig til. Et ekstraordinært årsmøde er ikke noget, man holder, fordi det går super godt, men fordi det er en nødvendighed.

- Men jeg havde selvfølgelig set frem til at deltage og være i tæt kontakt med vores tillidsfolk, siger Kristian Thulesen Dahl til Ritzau.

Kontor i soveværelset

Kristian Thulesen Dahl nævnte intet om sin deltagelse ved årsmøde, da han mandag meddelte, at han er smittet. Men nu er det altså officielt, at han ikke fysisk vil være til stede.

- Jeg er smittet med corona. Fik symptomer i weekenden og blev testet i dag. Den er positiv. Har det dog godt - er indtil nu kun ramt svarende til en mild influenza. Det kommer selvfølgelig til at påvirke ugens gang. Foreløbig har jeg indrettet mig med kontor ved strygebrættet i soveværelset. Det kan også noget, skriver Kristian Thulesen Dahl.

Han vil tage en 'dag ad gangen'.

- Foreløbig skinner solen her over det midtjyske - og så ses vi udenfor, når jeg er ude af selvisolationen igen, siger DF-formanden.

Martin Henriksen og Morten Messerschmidt havde ved DF-formandsdebatten svært ved at skjule, at de to ikke står på samme side i partiet. Der var spydigheder i luften mellem Messerschmidt og Henriksen til søndagens DF-formandsdebat.

Bitter valgkamp

Søndag skal DF's delegerede vælger ny formand, og fronterne er trukket hårdt op mellem de fire kandidater:

Det er næstformand Morten Messerschmidt, tidligere udlændingeordfører Martin Henriksen, jovedbestyrelsesmedlem Merete Dea Larsen og medlem af Hjørring Kommunes byråd Erik Høgh-Sørensen.

Især stemningen mellem Morten Messerschmidt, støttet af blandt andre Pia Kjærsgård, og Martin Henriksen er højspændt.

Senest kom det frem, at Pia K. i et tv-klip krævede Martin Henriksen fyret fra arbejdet for Dansk Folkeparti, og det forstår Henriksen ingenting af .

