Tulle og Pia mundhugges til det sidste: - Kristians eget valg

- Det var Kristians eget valg at gå.

Sådan lyder Pia Kjærsgaards første, ordknappe sms-reaktion på, at Kristian Thulesen Dahl nu er fortid i det parti, de var med til at stifte sammen i 1995.

Ti minutter senere tilføjer Kjærsgaard dog i en noget mildere tone, at hun 'ønsker ham god vind fremover og tak for gode år'.

Engell: - Nu glider det over og bliver fjendskab

Dermed mundhugges de to DF-ikoner til det sidste. Thulesen Dahl understreger nemlig på Facebook, at han har følt sig presset ud af partiet.

- Der er et pres for, at jeg skal tage beslutningen om min fremtid nu. Det italesættes, at partiet først kan komme videre, når jeg er ude, lyder det fra Thulesen Dahl.

Da Thulesen Dahl overtog formandsposten i Dansk Folkeparti efter Pia Kjærsgaard, omtalte hun ham som 'kronprins Kristian'.

Han førte tre år senere til den største valgsejr i partiets historie med over 21 procent af stemmerne. Det skete med sloganet 'Du ved, hvad vi står for', men som årene gik var det som om, at færre og færre vidste, hvad partiet står for.

I hvert fald dykkede partiet voldsomt i målingerne, kulminerende med Folketingsvalget i 2019, der sendte partiet i dørken med et tab på svimlende 21 mandater.

Siden er det gået fra elendigt til værre, og i år overtog Morten Messerschmidt så formandsposten med Pia Kjærsgaards velsignelse og forarbejde.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Kristian Thulesen Dahl. Han er imidlertid ikke vendt tilbage.