Tulle på knæ: Oprør i lys lue

Et internt oprør mod partitoppen i Dansk Folkeparti er brudt ud i lys lue, og formand Kristian Thulesen Dahl trygler om besindighed.

Samtlige af partiets lokalformænd i Østjyllands Storkreds forsøger nu at fratage partitoppen magt ved at udvide DF’s 12 mand store hovedbestyrelse med ti af baglandets folk.

’Vores ønske er, at DF-baglandet får indflydelse på partiets ledelse af den politiske linje’, står der i et brev, sendt til alle lokalformænd i DF og delegerede til partiets årsmøde i september.

’Partiet styrke ligger ude i landet hos lokalforeninger, for uden dem og medlemmerne var vi intet’, står der i brevet dateret 20. marts, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

Tulle trygler

Modsvaret fra DF-formand Kristian Thulesen Dahl kom i et nyt brev seks dage senere med overskriften ’Hvad så herfra? Vedtægtsændringer?’.

Det fremgår af brevet, at formanden er lodret imod forslaget om flere i hovedbestyrelsen - i hvert fald indtil efter kommunalvalget næste år.

Thulesen Dahl er mere til ’åbenhjertige dialog’ og kaffemøder med baglandet, hvor DF’erne ’evaluerer i fællesskab, de justeringer, vi laver’.

’Det er mit håb, at I kan se en større gevinst af en direkte dialog Jer og mig imellem’, skriver Kristian Thulesen Dahl til lokalformændene.

Ødelæg nu ikke jubilæum

DF-formanden slutter brevet af med at slå fast, at oprøret i Østjyllands Storkreds har ’de bedste intentioner’ og appellerer til deres partifølelse.

’Samtidig har jeg også det ønske, at vi ikke skal bruge tiden på vedtægtsændringer på vort 25-års-jubilæumsårsmøde til september’, skriver Kristian Thulesen Dahl.

’Tværtimod har vi brug for at have fuld fokus på positive politiske udspil, som får danskerne til at lytte til os’, står der.

Oprøret - som ikke bukker af på grund af formandens brev ifølge Ekstra Bladets oplysninger - kommer i kølvandet på en sand faneflugt fra Dansk Folkeparti.

Dansk Folkeflugt

I dag har partiet mistet over halvdelen af stemmerne og knap halvdelen af medlemmerne siden supervalget til Folketinget i 2015.

Det skyldes tre vælgerlussinger på stribe til kommunalvalget i 2017 samt EU- og Folketingsvalget i 2019 med Kristian Thulesen Dahl ved roret.

’Vi taler om tre valg, som har været nedtur for partiet’, står der i brevet fra de østjyske oprørere, som er sendt til alle lokalformænd og delegerede i Dansk Folkeparti.

Det kan ikke afvises

Organisationskonsulent i DF Steen Thomsen svarer på kritikken og ønskerne fra baglandet:

– De vil ikke have kaffe. De vil have formel magt. Uanset hvad formanden skriver.

– Det er ikke unaturligt, at der er en proces omkring, hvordan vi gør tingene bedst muligt ift. baglandet og ledelsen. Der er allerede foretaget en række ting, som er blevet modtaget positivt. Det kan sagtens være, der er flere ting, vi skal forbedre. Om det er en udvidelse af hovedbestyrelsen, eller det er møder direkte mellem baglandet og ledelsen. Det skal vi diskutere. Der er ikke truffet nogen beslutninger. Og det kan sagtens være, det ender med, at hovedbestyrelsen bliver udvidet. Det kan ikke afvises, siger han.

– Siger du nu, at formanden godt alligevel kan ende med at støtte en udvidelse af hovedbestyrelsen?

– Det har han ikke afvist.

– Det gør han da klart og tydeligt i sit brev. Han beder lokalforeningsformændene afvise forslaget.

– Han beder om, at det ikke er lige nu, hvor vi har jubilæumsårsmøde, at vi skal drøfte vedtægter. Hvis det så viser sig, at ønsket om udvidelsen af hovedbestyrelsen vedbliver, så kan det da sagtens være dér, vi ender, lyder det fra en af Kristian Thulesen Dahl håndgangne mænd.

Qvortrup: En giftig cocktail

Det er ikke længere naturgivent, at Kristian Thulesen Dahl er formand for Dansk Folkeparti.

Det konkluderer Henrik Qvortrup set i lyset af partiets vælgernedtur og uroen i baglandet.

– Kristian Thulesen Dahl ved godt han ikke sidder på magten, som han gjorde en gang.

– De her krav fra baglandet kan blive en giftig cocktail.

– Det er jo et parti, hvor man historisk har klappet hælene sammen. Nu er det grundlæggende anderledes at være leder. Han mærker den hede ånde i nakken, konstaterer Henrik Qvortrup.

At DF-bossen i kølvandet på valgnederlaget i juni ikke allerede har mærket større vrede finder Henrik Qvortrup nærmest ’mirakuløst’.

– Forslaget om at udvide hovedbestyrelsen er farligt. Derfor vil jeg betagne Kristian Thulesen Dahl som en heldig mand, hvis han inden julilæet i efteråret får manet oprøret i jorden.

Hovedbestyrelsen i dag Dansk Folkeparti består i dag af blot 12 medlemmer - 11 mænd og en kvinde. Kristian Thulesen Dahl, formand Peter Skaarup, gruppeformand Søren Espersen, politisk næstformand, MF Carl Christian Ebbesen, organisatorisk næstformand René Christensen, MF Liselott Blixt, MF Steen Thomsen, organisationskonsulent Martin Henriksen, tidl. MF Poul Lindholm Nielsen, partisekretær Erik Høgh-Sørensen, regionsrådsmedlem Anders Vistisen, tidl. MEP Chris Bjerknæs, ungdomsformand

Oprørerne: Det er internt

Det er ikke ligefrem talelyst, der flyder ud af telefonrøret, da Ekstra Bladet forsøger at indhente kommentarer fra de fire østjyske DF’ere, som har underskrevet oprørsmailen af 20. marts.

– Det har jeg slet ingen kommentarer til, siger Grethe Møgelvang Laursen, der er lokalformand for DF i Syddjurs.

– Vil du straks fortælle mig, hvor du har det fra. Det er simpelthen ikke i orden. Det er fortrolige arbejdspapirer, under streger hun.

Beskeden er den samme fra de tre andre brevsendere.

At ønsket om at en udvidelse af hovedbestyrelsen skulle dækkes af pressen var bestemt heller ikke meningen, fremgår det af det interne brev.

’Vi beder jer om IKKE at lække dette oplæg til pressen, det er fortroligt,’ står der med fed og understreget som udgangsbøn.

Sådan kan de vinde oprøret

Lokalformændene har først prøvet at få indflydelse på et fællesmøde med Kristian Thulesen Dahl i 2019. Uden held.

Derfor forsøger de med brevet at få opbakning til en udvidelse af hovedbestyrelsen, som kræver en ændring af partiets vedtægter.

’Vi vil meget gerne pointere, at dette skal ses som en håndsrækning til partiledelsen, og ligeledes anses som anerkendelse af, at man lytter til baglandet’, skriver lokalformændene i brevet.

Mere end halvdelen af DF’s knap 100 lokalformænd og 25 delegerede skal sige ja til forslaget inden 1. august.

Ellers kan det end ikke komme til debat og afstemning på partiets årsmøde i september.

På årsmødet skal forslaget vedtages med et ja fra to ud af tre af de afgivne stemmer.