Tulle slår fast: Der var ikke et EU-arrangement

Den tidligere DF-formand mener ikke, at der var et særskilt EU-seminar i forbindelse med partiets sommergruppemøde 2015, slår han fast i retten

Dansk Folkepartis tidligere formand Kristian Thulesen Dahl var klar i spyttet, da han tirsdag vidnede i Retten på Frederiksberg i sagen, hvor Morten Messerschmidt er tiltalt for svindel med EU-midler for 98.000 kr. og dokumentfalsk.

Ifølge Kristian Thulesen Dahl blev der ikke afholdt et særskilt EU-seminar under Dansk Folkepartis sommergruppemøde i Skagen i 2015.

- Nej, det mener jeg ikke, at der gjorde, lød det fra Thulesen Dahl i retten.

Dermed går Thulesen Dahls forklaring imod Morten Messerschmidts forsvar i sagen. Messerschmidt mener, at der netop blev afholdt et seminar under sommergruppemødet.

Under de to første retsdage på Frederiksberg i slutningen af sidste uge slog Morten Messerschmidt gentagne gange fast, at der tirsdag 4. august 2015 blev afholdt et afgrænset EU-seminar i regi af EU-partiet Meld.

Annonce:

Forskel fra året før

Thulesen Dahl forklarede i retten, at der året forinden - i 2014 - blev afholdt et særskilt EU-arrangement under sommergruppemødet i Kolding. Men:

- Vi fik ikke afholdt et arrangement i 2015, som vi gjorde i 2014, lød det fra Thulesen Dahl.

Den tidligere DF-formand fortalte videre, at det var efter folketingsvalget i juni 2015, at det stod klart for ham, der der ikke kom til at være et EU-arrangement under det efterfølgende sommergruppemøde.

Thulesen Dahl nævnte det gode folketingsvalg som baggrunden for, at man ikke endte med at afholde et EU-seminar under sommergruppemødet. Man havde i stedet travlt med at diskutere en række andre ting oven på folketingsvalget, der sikrede DF stor fremgang.

Skærper

Med sin forklaring tirsdag skærper Thulesen Dahl retorikken i forhold til sin forklaring i 2021 i Retten i Lyngby i samme sag. Her sagde han på spørgsmålet om, hvorvidt der var et EU-arrangement i 2015:

Annonce:

- Jeg skal ikke gøre mig til talsmand for, hvornår der er tale om det ene eller det andet. Men der er ingen tvivl om, at vi hele tiden afholder arrangementer, hvor EU fylder rigtig meget.

Det omstridte DF-sommergruppemøde i august 2015 blev afholdt på Color Hotel i Skagen.

Morten Messerschmidt nægter sig skyldig i tiltalen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Morten Messerschmidt er i disse uger igen i retten for Meld- og Feld-sagen. Hør mere om den i 'Ingen kommentarer' herunder eller i din podcast-app.