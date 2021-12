Tulle: Støjberg stadig god som formand

Der er en lang række jobs, man ikke kan have med en dom på 60 dages fængsel i bagagen. Men formand for Dansk Folkeparti er ikke er af dem.

I hvert fald ikke ifølge partiets nuværende formand, Kristian Thulesen Dahl, der ikke mener at rigsrettens dom over Inger Støjberg diskvalificerer hende som formand for partiet, hvis hun skulle ønske at være det.

Joachim B: Inger Støjberg ramt af den helt store hammer

Rigsrettens dom over Støjberg faldt med dommerstemmerne 25-1. Et mindretal af dommerne talte for en lavere straf til Støjberg og en enkelt mente altså, at den tidligere integrationsminister for slet ikke skulle straffes.

- Det er en ekstremt hård straf for, at hun i 2016 ikke skulle have sikret individuel sagsbehandling af nogle få par. En enkelt dommer mente, der skulle være straffrihed, påpeger Kristian Thulesen Dahl.

- Er du uenig i dommen?

- Ja. Jeg respekterer den naturligvis, og man må indrette sig efter den, men jeg er ikke enig i den. Jeg tror ikke på. at Støjberg forsætligt brød loven.

- Er du enig med den dommer, der ikke mente, at Støjberg skulle dømmes?

- Ja, det er jeg. Der er 11 dommere, der talte for en klart mildere straf. Så man kan sagtens mene, at hun skulle have haft en mindre straf. Og jeg er så enig med det ene retsmedlem, der mener, at hun ikke gjorde det forsætligt.

Pia K Reagerer på Støjbergs dom

Trækker ikke fra

- Synes du stadig, hun kunne være en god formand for Dansk Folkeparti?

- Ja, det synes jeg bestemt. Men det kommer meget an på, hvad hun selv når frem til.

- Men trækker det ikke fra for dig, at hun nu er idømt fængsel?

- Det synes jeg da er utrolig trist. For jeg mener ikke, at hun skulle være idømt fængsel. Jeg synes, det er helt ude af proportioner. Vi taler om tre pars adskillelse i tre måneder.

- Kan man kalde sig selv et lov og orden-parti, hvis du mener, at hun stadig kan være formand og værdig til at sidde i Folketinget?

- Ja, det mener jeg. Alle skal følge de regler, der gælder. Vi respekterer rigsrettens afgørelse, ingen tvivl om det. Men vi skal i Folketinget vurdere, om hun er værdig til at være medlem, og der er ikke nogen klar skillelinje for, hvornår man er det.

Messerschmidt reagerer på Støjberg-dom: Jeg er chokeret.

Lov og orden-parti

Inger Støjberg har endnu ikke meldt ud, om hun vil være medlem af - eller formand for - Dansk Folkeparti. Det vil Morten Messerschmidt til gengæld gerne, og han har også har fået en dom: seks måneders betinget fængsel i Københavns Byret for svindel.

Messerschmidt har kaldt dommeren inhabil, og Dansk Folkeparti har kritiseret byrettens afgørelse.

- Byretten i København var inhabil, bagmandspolitiet var for langsom, EU's antisvindel-enhed var politiske, og nu er I uenige med 13 højesteretsdommere. Har I et problem med retsinstanser i Dansk Folkeparti?

- Nej. Man kan sige, at en domstolsafgørelse, der er endelig, bliver vi nødt til at tage til efterretning og leve efter. Men jeg synes ikke, at de sager (Messerschmidts og Støjbergs, red.) er sammenlignelige. Rigsretten er et meget specielt instrument, siger Thulesen Dahl.

- Men når du spørger om Inger Støjberg kan stille op som formand, så er der jo ikke nogen, der har anfægtet, at Morten Messerschmidt kan stille op som formand, og tilsvarende skal man jo heller ikke anfægte Ingers ret til at gøre det, hvis hun vil.

- Støjbergs dom er endelig, det er Messerschmidts ikke. Det må da være værre?

- Jeg vil ikke ud i den der "værre end...". Jeg mener ikke, at de to domme kan sammelignes.