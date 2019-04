Tulle: Svært at slippe ud

Kristian Thulesen Dahl går under kælenavnet Tulle.

Men i disse dage fristes man til at tilføje efternavnet Tumling. Tulle Tumling.

Først tumlede han igennem en kovending i form af en forkortelse af den omdiskuterede omfartsvej ved Mariager. Siden kom en groggy udstrakt hånd til lukningstruede Radio 24/7, som DF-bossen pludselig vil give en livline som DAB-kanal.

Læg dertil en myriade af ringe meningsmålinger.

Ekstra Bladet fangede fredag eftermiddag Dansk Folkepartis leder på en telefon fra det midtjyske.

Det står jeg ved

- For ikke længe siden erklærede du, at I i DF er antipopulister. Hvordan hænger det sammen med, at I nu to gange på en uge slår bak?

- Jeg må skuffe dig. Jeg er ikke enig i den præmis. Vi har slået bak omkring omfartsvejen omkring Mariager. Det står jeg ved. Der ramte vi ikke skiven i første hug. Der har vi korrigeret kursen.

- I forhold til Radio 24/7 står vi fuldstændig på det medieforlig, vi har lavet.

- Vi har tilbudt et supplement til medieaftalen. Radio 24/7 tilbydes, hvis de vil at drive radioen videre i en eller anden form som DAB-kanal. Så det er ikke en ny kurs. Det er en understregning af, at vi gerne vil have debatten tilbage på det spor, som vi mener, den burde have været. Nemlig at få noget geografisk spredning på de medier, der dækker Danmark.

- Det lyder ikke desto mindre som om, du er blevet blød i knæene.

- Tidligere er jeg blevet benævnt - også hos jer - som brutal. Så hvis jeg nu fremstår som blød, så er det godt, at man kan rumme begge dele.

Tre Tulle-vendinger 1) Ugen started med en kovending, da Kristian Thulesen Dahl stik imod barske medlinger fra sin transportordfører; Kim Christiansen, bedyrede, at omfartsvejen ved Mariager på forkortes. Dermed faldt prisen for projektet cirka 300 mio. kroner. 2) Efter voldsom kritik af partiets insisteren på at tvangsforflytte Radio 24/7 til Vestdanmark lød der torsdag pludselige nye toner fra Kristian Thulesen Dahl. Han åbner for, at radioen kan overleve som DAB-radiokanal. 3) Kort før regeringen og DF blev enige om en sundhedsplan foreslog Kristian Thulesen Dahl at hæve prisen på smøger. Det var stik imod tidligere meldinger fra hans sundhedsordfører, Liselott Blixt. – Du vil ramme nogle af dem, som har rigtig få penge at leve sundt for, sagde hun i oktober til DR. Vis mere Luk

Alle andre områder

- Hvad med Tulle-banen. Togskinnerne til Billund. Kan vi også forvente en opblødning dér?

- Nej, ligesom på alle andre områder - på nær omfartsvejen ved Mariager - så står vi fast. Det er en fremtidssikring af vores kollektive trafik, så man kan tage toget til Danmarks næststørste lufthavn.

- Og regionerne, vil I stadig nedlægge dem?

- Du kan regne med, at med undtagelse af omfartsvejen omkring Mariager, så står Dansk Folkeparti fast. Også i forhold til om vi bliver styret af Folketinget og kommunerne. Et land som Danmark har ikke brug for tre folkevalgte led til at styre os.

- I har sloganet 'Du ved, hvad vi står for'. Men hvad med jer selv, har I styr på, hvor I står?

- Ja, jeg forstår godt spørgsmålet. Og jeg forstår hvilken stemning, man forsøger at lave omkring Dansk Folkeparti. Men når det kommer til de væsentlige ting: udlændinge, EU, velfærd, ældre og sundhed, så ved man, hvor man har Dansk Folkeparti.

- Så på ældre- og udlændingepolitik er i nogenlunde sikre på, hvor I står. Det er mere usikkert med de andre ting?

- Der har været en korrektion ift. linjen omkring en omfartsvej ved Mariager. Det er det.

DF'er raser over chikane: - Rendyrket ondskab

Svært at slippe ud

- Meningsmålingerne går kun én vej i øjeblikket for jer her op mod folketingsvalget. Er I blevet desperate eller paniske?

- Bestemt nej. Der er sket det for Dansk Folkeparti, som der er sket for andre partier, at når først man er komme ind i den der rummel, hvor alt hvad man foretager sig bliver karakteriseret som noget panisk, noget negativt, feberredning eller hvad det kan kaldes. Så er det svært at slippe ud af den rummel igen. Men det gør vi selvfølgelig igen på et tidspunkt. Det er vores ansvar at holde is i maven.

- Men hvis man er antipopulist, som du har erklæret, så går man vel ikke så meget op i, hvad nogle fine typer i København mener?

- Jeg synes ikke, det at være antipopulist er det samme som, at man ikke gider lytte til folk. Her er der folk, som siger, de har meget stor glæde af Radio 24/7. Vi er tilhænger af et stort udbud af medier.

- Tror du, at mange af dine vælgere lytter til Radio 24/7?

- Jeg tror, det er meget forskelligt. Jeg er ikke selv storforbruger af kanalen. Så jeg er ikke nogen god dommer for, hvad det er for en radiokanal. Men jeg må accepetere, at min medieordfører er storforbruger af kanalen. Der er en masse mennesker, som lytter til Radio 24/7, og har glæde ved det. Der skal ikke kun være et medieudbud, der passer ind i mit kram.

Herunder kan du se hele Ekstra Bladets interview med Kristian Thulesen Dahl.

Se også: Efter u-vending på omfartsvej: - DF ligner et pamperparti