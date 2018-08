Tulle svinger kagespaden: Vil efterligne Tyskland

Stram, strammere, strammest: Thulesen Dahl og DF vil kopiere tysk løsning for at minimere familiesammenføringer

Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl og resten af partitoppen afsluttede tre dages sommergruppemøde i Sønderborg med en særlig variant af det sønderjyske kagebord.

Onsdag eftermiddag skar han både kransekage, som blandt de fremmødte hurtigt blev omdøbt til ’grænsekage’, og ’strammerkage’ ud til de forbipasserende, som skovlede i sig med velbehag og brede smil.

Anledningen til eftermiddagens genudsendelse af dansk politisk svar på 90'er tv-hittet Det' ren kagemand er, at partiet mener at stå bag mere end 100 stramninger på udlændingeområdet – og står det til partiformand Kristian Thulesen Dahl, så er der flere på vej.

Vinterens krav om et ’paradigmeskifte’ er ikke glemt, fastslog han på sommergruppemødet.

Derfor kage

Med et folketingsvalg lige om hjørnet, udsigt til skarp konkurrence fra Nye Borgerlige og inspiration fra Tyskland medbragte DF-lederen da også et helt konkret krav til stramninger.

Nemlig et dansk loft over de såkaldte ’krigsflygtninges’ familiesammenføringer på maksimalt 70 om måneden. I Tyskland har man netop vedtaget et lignende loft.

- Vi opfatter stramninger i udlændingepolitikken, som noget der er med til at sikre Danmarks fremtid. Derfor skal vi give os lov til at standse op og glæde os over, at vi er kommet hertil. Så det er grunden til, at vi står her og tager et stykke kage, forklarer Kristian Thulesen Dahl.

- Du gentager jeres krav om, at der skal være et loft over familiesammenføringer?

- Ja. Folk der ikke er personligt forfulgte og har fået midlertidig beskyttelse i Danmark. De skal som minimum være omfattet af det her loft, siger Thulesen Dahl, der længe har forsøgt at gøde tanken om at indføre ’loft’ på forskellige dele af udlændingepolitikken.

- Vi foreslog et loft over antallet, der fik indfødsret hvert år. Det kom vi ikke igennem med. Nu har tyskerne så lavet det her loft over familiesammenføringer. Indtil nytår maksimalt 5000 – og derefter maksimalt 1000 om måneden. I Danmark svarer det til knap 70 pr. måned.

- Så det tager I med både til finanslovsforhandlingerne, og hvis I skal forhandle regeringsdeltagelse?

- Vi går efter at få det gennemført med finansloven. Men regeringen var nølende overfor det her i forsommeren.

Når tyskerne kan

- Regeringen skød vel reelt jeres forslag ned før sommer?

- Nej, det kan man fortolke, som man vil. Statsministeren skrev til mig, at han meget gerne ville drøfte det. Men da jeg havde diskussionen med regeringen dengang, så havde jeg faktisk indtrykket af, at de forventede, at tyskerne ville droppe det igen med henvisning til de internationale konventioner. Det har tyskerne så ikke gjort. De har valgt at gennemføre det. Så nu har vi et andet grundlag at gå til regeringen med.

- Så nu fanger bordet?

- Ja, man kan sige, at nu fanger bordet. For når tyskerne kan – og er de er omfattet af samme konventioner som vi er – så kan vi også. Og hvis tyskerne ikke kan, så bør vi tage kampen op sammen med dem.

- Men jager I ikke spøgelser. Man forventede tusindvis af familiesammenføringer til de syriske krigsflygtninge, som kom i 2015. Nye tal viser, at der ved udgangen af maj blot var kommet 54 ansøgninger om familiesammenføringer?

- Det er jo ekstremt glædeligt. Min holdning er, at selvom der ikke lige nu og her er en situation, hvor vi ville nå loftet - så er det overhovedet ikke nogen begrundelse for ikke at lave loftet.

- Det er også nemmere at lave det, når det ikke udfordrer nogen lige her og nu. I Tyskland vil de jo nå loftet med det samme. Men så har vi gjort det klart, at fremover gælder der sådan et loft over familiesammenføringer, lyder det fra Kristian Thulesen Dahl.

Jens Peter Hansen kan ikke få stramninger nok. Foto: Ernst van Norde

Jens Peter Hansen (70), Sønderborg, pensionist:

- Det er i orden, at DF fejrer udlændingestramningerne med en kage. Vi kan ikke få stramninger nok. Jeg føler, at udlændinge kan få alt, mens danskere og pensionister ikke kan få en skid.

Edel Agnete Hansen vil lukke grænsen. Foto: Ernst van Norde

Edel Agnete Hansen (76), Sønderborg, pensionist:

- Jeg er glad for, at Dansk Folkepartis politikere viser sig hernede hos os - så tæt ved grænsen. Jeg mener, at grænsen skal lukkes. Vi har fået nok emigranter. Jeg har ikke noget i mod, at vi hjælper dem, som har behov. Men så skal de hjem igen bagefter.

Flemming Junker frygter det går helt galt uden stramninger. Foto: Ernst van Norde

Flemming Junker (69), Sønderborg, pensionist gennem flere år – men er begyndt at arbejde igen:

- Kagen? Den er god. Jeg kender ikke alle stramningerne, som de fejrer. Nogle stramninger er sikkert gode og andre dårlige. Men det kan ende helt galt, hvis ikke udlændingepolitikken bliver strammet op. Jeg tvivler på, at alle dem, der kommer, er flygtninge.

Signe Mølle synes ikke, der er behov for flere stramninger. Foto: Ernst van Norde

Signe Møller (23), Aalborg, læser til ergoterapeut:

- Kagen er okay. Det er fint med mig, at DF fejrer stramningerne med kage. Jeg tror dog, at der er strammet tilpas nu.

DF's tyske løsning Dansk Folkeparti ønsker at begrænse asylansøgeres mulighed for at blive genforenet med deres familiemedlemmer her i landet. Inspirationen kommer syd fra grænsen, hvor Forbundsdagen i midten af juni ved tog et loft over antallet af familiesammenføringer, så højest 1000 asylansøgere om måneden bliver genforenet med deres børn eller ægtefælle. – So ein ding müssen wir auch haben, tiggede gruppeformand Peter Skaarup under onsdagens pressemøde. Som knægten i legetøjsbutikken, der får øje på en anden dreng i med en større legeæske - sådan én vil jeg også ha’. Beslutningen om at sætte loft over antallet af familiesammenføringer var til diskussion foråret igennem blandt tyske politikere. Men i juni blev beslutningen trods et stort mindretals modvilje endeligt vedtaget med stemmerne 370 mod 279, rapporterede det tyske nyhedsbureau DPA. Allerede mens debatten rasede i Tyskland, fik DF nys om tankerne om et familiesammenføringsloft. Men trods Kristian Thulesen Dahls åbenlyse begejstring var statsminister Lars Løkke Rasmussen ganske skeptisk over for forslaget under en spørgetime i Folketinget. – Jeg glæder mig over, at Danmark ikke er i en tysk situation. – Så hvorfor snuse til konventionsgrænser og højesteretsdomme, hvis det ikke er nødvendigt?, sagde statsministeren. Siden 2016 har asylansøgere med midlertidig beskyttelse først kunne få familiesammenføring efter tre års ophold i Danmark. Det omstridte lovforslag L87 indeholdt også den såkaldte smykkelov, som giver myndighederne ret til at beslaglægge værdigenstande til en værdi af over 10.000 kroner. De senest tal for antallet af familiesammenføringer viser, at antallet ikke er så stort som ventet. Der er afsat penge til 1700 familiesammenførte, men foreløbige tal viser, at kun godt 50 familiemedlemmer er på vej.

