Tulle trækker pinen ud

Hvad nu Tulle?

Det seneste døgn har profilerne Peter Skaarup, Søren Espersen og Dennis Flydtkjær stillet sig i rækken af DF'ere, der har meldt sig ud af partiet. Men Kristian Thulsen Dahl er stadig medlem af Dansk Folkeparti - i hvert fald på papiret.

Den tidligere DF-formand trækker pinen ud.

Ekstra Bladet har lørdag været i kontakt med Thulesen Dahl for at høre, om han har en kommentar til sin fremtid i DF oven på de seneste udmeldelser.

'Nej. Det har jeg ikke', lyder det kortfattet i en sms fra den tidligere formand.

Tidligere har han meldt ud, at han ikke agter at genopstille for Dansk Folkeparti ved næste folketingsvalg. Og med nyheden om Inger Støjbergs nye parti, Danmarksdemokraterne, kan Thulesen Dahls snarlige exit fra DF meget vel være en realitet.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Ifølge Joachim B. Olsen er det ikke et hvilket som helst parti, der i disse timer imploderer for øjenene af os.

Parløb

Thulesen Dahl og Støjberg har gennem længere tid kørt et tæt parløb. Det kom ikke mindst til udtryk, da de sammen første kampagne for et nej til afskaffelsen af det danske EU-forsvarsforbehold.

Thulesen Dahls nære allierede gennem årevis, Peter Skaarup, har allerede meldt sig under Støjbergs faner.

Det samme gælder broren Jens Henrik Thulesen Dahl samt de tidligere DF'ere Hans Kristian Skibby og Bent Bøgsted.