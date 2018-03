Tulle under angreb: Lig-røveri og selskabstømning

Dansk Folkeparti har snydt EU for mindst 600.000 kroner ved at lænse konto i Messerschmidts ’fond’ kort før konkurs, mener de radikale og Enhedslisten.

DF-formand Kristian Thulesen Dahl og EU-politiker Morten Messerschmidt (DF) har gjort sig skyldige i både lig-røveri og selskabstømning.

Det mener det radikale medlem af Europa-Parlamentet Jens Rohde, efter at Ekstra Bladet kunne afsløre Dansk Folkeparti i at tømme en bankkonto i ’fonden’ Meld for 612.500 kroner kort før en konkursbegæring.

Dermed var der ikke en eneste eurocent tilbage i Messerschmidt skandaleramte ’fond’, selv om DF-toppen vidste, at selvsamme Meld skyldte 1,3 millioner kroner til EU.

- Det er lig-røveri og selskabstømning, når DF ved, at parlamentet har krav på 1,3 millioner kroner og de så alligevel tømmer kassen. Dansk Folkeparti har taget 600.000 kr. til sig selv, siger Jens Rohde.

'DF spekulerer helt bevidst'

Dansk Folkeparti brugte de 612.500 kroner på at betale et pengekrav fra EU på 1,6 millioner kroner. Pengene var via Messerschmidts ’fonde’ Meld og Feld brugt på DF-kampagner i Danmark i strid med reglerne.

Med ’lig-røveriet’ slap DF altså med at betale omkring en million kroner til EU, selv om Kristian Thulesen Dahl gav offentligheden det indtryk, at DF betalte alle 1,6 millioner kroner.

– Den her sag tager mere og mere groteske dimensioner. DF spekulerer helt bevidst i ikke at betale de penge tilbage, som de siger, de vil betale tilbage, siger Jens Rohde.

Læg alt frem

Ekstra Bladets afsløring af den delvise DF-betaling trods et løfte om det modsatte får Folkebevægelsen mod EU til at kræve alle bilag frem i lyset.

- Det afslører helt åbenlyst, at vi stadig ikke har fået belyst sagen ordentligt, og det er dybt bekymrende med alle deres skiftende forklaringer og finter. Vi må kræve åbenhed og gennemsigtighed om EU-midlerne, fortæller Rina Ronja Kari, medlem af Europa-Parlamentet for Folkebevægelsen mod EU.

En kedelig sag

Enhedslisten mener, at EU’s kasse er blevet snydt for hele 1,2 millioner kroner med DF’s manøvre.

Det skyldes, at den oprindelige EU-støtte brugt på DF i strid med reglerne ikke er blevet betalt. Samtidig har man taget de 612.500 kroner i Meld og brugt dem på noget, som ’fondenes’ formål ikke tilskriver.

- Når DF ikke har betalt det fulde beløb tilbage selv, så er 1,2 millioner kroner af skatteydernes penge gået til noget via Meld og Feld, som det ikke burde gå til. Det er en kedelig sag, siger Enhedslistens EU-ordfører, Søren Søndergaard.

Messerschmidt advokat: Ingen penge

Advokat Veronique Goncalves repræsenterede Morten Messerschmidt i konkurssagen ved Byretten i Paris.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få svar fra advokaten, men hun oplyste under retssagen, at Meld og Feld havde en samlet gæld på cirka 1,35 millioner kroner.

Men der var ikke midler til at dække gælden, forklarede hun.

Meld og Feld har fået cirka 20 millioner kroner i EU-støtte i perioden 2012-2015 og har hele tiden haft officiel adresse i Paris.

DF: Det er noget vrøvl

Organisatorisk næstformand for Dansk Folkeparti Carl Christian Ebbesen har ikke meget tilovers for de radikales syn på skandalesagen med EU-støtte.

’Det er noget vrøvl med selskabstømning. Groft og langt ude!’, lyder det fra Carl Christian Ebbesen i en sms til Ekstra Bladet.

DF’eren fremhæver, at Meld og Feld blev lukket af den franske domstol uden at gøre noget gældende i forhold til de 600.000 kroner.

’Det havde den nok gjort, hvis Jens Rohde havde ret. Det har han så ikke, heller ikke i denne sag’, skriver han.

Dansk Folkeparti har dog valgt at reservere det beløb, som de brugte fra Meld, på en spærret konto. Bare for at være ’home safe’, har Ebbesen forklaret.

’Lukningen var så udramatisk, så end ikke Ekstra Bladet mig bekendt gad skrive om det, selv om bladet vidste, at det skete’, skriver DF-næstformanden.

Det har ikke tidligere været kendt, at DF tømte Meld for penge inden konkursen.

Hverken Kristian Thulesen Dahl eller Morten Messerschmidt har ønsket at svare på kritikken.

Det sagde Tulle DF-formand Kristian Thulesen Dahl nævnte gang på gang de 1,6 millioner kroner, som skulle betales tilbage til EU, da kravet om tilbagebetaling kom på bordet. Der var dog ikke et ord om de 612.500 kroner, som Meld endte med at betale af EU-regningen. Her er, hvad DF-formanden sagde 10. maj 2016: - Vi bruger pengene inden for reglerne. Når der drages tvivl om det, så tager vi konsekvensen. Så trækker vi en streg i sandet og betaler de 1,6 millioner tilbage, sagde Kristian Thulesen Dahl til Ekstra Bladet. - Vi betaler penge tilbage til den organisation, der har betalt DF penge til kampagner. Vi betaler penge tilbage til Meld og Feld, sagde DF-formanden til Ekstra Bladet. - De knap 1,6 millioner kroner, de har opgjort, der er brugt af Dansk Folkeparti i forskellige kampagner her i landet, dem betaler vi så tilbage til Europa-Parlamentet, sagde DF-formanden til TV2. - Vi tilbagebetaler de penge, som har haft med politiske kampagner i Danmark at gøre. Det vil sige de penge, som Dansk Folkeparti har haft glæde af, dem tilbagebetaler vi, sagde Thulesen Dahl til DR. Vis mere Luk

Ekspert: Det er ikke DF’s penge

Da fallitboet Meld lukkede efter et dundrende underskud i 2015 og med milliongæld til EU, stod der stadig 612.500 kroner på en bankkonto.

- Hvis pengene står på Melds bankkonto, så tilhører pengene organisationen og ikke Dansk Folkeparti. Uanset om pengene stammer fra EU-støtte, donationer eller medlemskontingent, så tilhører de Meld og indgår i organisationens samlede finansielle ressourcer, fastslår ekspert i europæisk politik Wouter Wolfs fra Leuven Universitet i Belgien. Han forsker i europæiske partiers brug af EU-støtte.

Men DF-toppen mener, at disse penge reelt tilhørte Dansk Folkeparti, fordi DF-medlemmerne af Europa-Parlamentet havde betalt kontingent til Meld og Feld.

I DF ønskede man derfor ikke, at pengene på bankkontoen skulle dække den del af EU’s totale krav på tre millioner kroner, som ikke direkte vedrørte DF’s kampagner.

Men den skelnen går altså ikke, forklarer Wouter Wolfs.

Skandalen vokser: DF betaler 1 mio. tilbage

