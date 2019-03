Tulle: Vermund ender i et højt træ

- Er du klar? Er du klar? Er du klar?

Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, gik direkte i struben på Dansk Folkepartis leder, Kristian Thulesen Dahl, da de to torsdag havde deres første direkte duel på et vælgermøde i Aabenraa.

Men Thulesen Dahl var ikke klar. Han vil ikke bakke om Nye Borgerliges ultimative krav om udlændingestramninger for at ville pege på en statsminister.

- Den sidste, jeg så stille ultimative krav i Folketinget, er udenrigsminister i dag. Med den stil du lægger for dagen, så skal der plantes nogle flere træer rundt om Christiansborg, lød det fra Thuelsen Dahl med henvisning til LA-leder Anders Samuelsen, der som bekendt kom til at kravle op i et meget højt træ med sine krav om topskattelettelser.

- Men jeg er ikke ked af, at nye partier kopierer Dansk Folkepartis udlændingepolitik, det er bare ærgerligt at de vil føre Liberal Alliances økonomiske politik, lød det fra Thuelsen Dahl, hvilket udløste en del klapsalver fra de cirka 250 grånende tilhørere, som var mødt op til JydskeVestkystens arrangement på Folkehjem i Aabenraa.

Syd- og Sønderjylland er Thulesen Dahls hjemmebane. Her fik hans parti godt 30 procent ved sidste folketingsvalg, og DF-lederen hentede selv 57.000 personlige stemmer. Ved det kommende valg har Pernille Vermund altså valgt at stille op i Sydjyllands Storkreds i direkte duel mod Thulesen Dahl.

Debatten handlede ikke overraskende om udlændingepolitik – men også om økonomi, velfærd samt forholdet mellem land og by.

Ifølge Vermund svigtede DF fatalt under flygtningekrisen i 2015. Her skulle Thulesen Dahl have sat Lars Løkke Rasmussen stolen for døren med et ultimatum: Enten lukke grænsen eller udskrive valg.

- Dansk Folkeparti har haft mere travlt med at spænde ben for borgerlige reformer end med at løse udlændingekrisen. Du taler uden om med politikersnak. Jeg flytter mig ikke en tøddel. Hvis du har modet, så kan vi gøre det. Jeg vil kunne se mine børn i øjnene, lød det fra Vermund, som altså kræver totalt asylstop, at udlændinge skal forsørge sig selv og udvisning af kriminelle udlændinge efter første dom.

Mens Thulesen Dahl kom i defensiven på udlændingepolitikken, blev Pernille Vermund presset, da hun skulle redegøre for sit partis økonomiske politik med store skattelettelser og minusvækst i det offentlige.

- Joachim B. Olsen (LA) ville blive bleg af misundelse over Pernille Vermunds økonomiske politik. Når jeg ser på jeres politik, var det mere passende, at du stillede op i Nordsjælland i stedet for Sydjylland. Du bliver nødt til at svare på, hvor man kan pille 77 milliarder kroner ud af den offentlige sektor, lød det forgæves fra Thulesen Dahl.

Sydjyder: Tulle tog den på rutinen

Mens Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup udpeger Pernille Vermund som en klar vinder at dagens duel i Aabenraa, så er der delte meninger blandt tilhørerne.

Dorte Jørgensen, Sønderborg:

- Det var vældig fine emner, som de tog op. Begge klarede sig godt. Pernille Vermund var god til at fange publikum. Hun fik meget taletid og var meget fængende. Jeg kunne godt finde på at stemme på en af dem denne gang. Men har ikke bestemt mig endnu. Det er især udlændingepolitikken, som tiltaler mig.

Henry Graversen, Andst:

- Hverken min kone eller jeg stemmer på nogen af de to. Men det var et godt initiativ og en god debat. De gjorde det godt begge to, men Kristian Thulesen Dahl med hans erfaring klarede sig nok bedst, mens Pernille mere taler til følelserne.

Britta Skovgård, Kolding:

- Det var fantastisk godt at høre forskellen mellem dem. De klarede det godt begge to. Men Kristian Thulesen Dahl kom bedst ud af det. Pernille gjorde det også godt, men man kunne godt mærke, at han har mere rutine end hende. Jeg kunne godt finde på at stemme på en af dem.