Tulles bløde år: Kun én uartig DF'er smidt ud

Enten er DF ved at få ryddet ud i landsbytosserne. Eller også er Kristian Thulesen Dahl og DF-ledelsen blevet bløde i knæene.

Blot et enkelt partimedlem er blevet ekskluderet det seneste år. Mens en anden fik stillet stolen for døren.

Tidligere har Dansk Folkeparti ellers smidt adskillige medlemmer ud hvert år. Alene i 2017 blev fem DF'ere ekskluderet, viser Ekstra Bladets gennemgang.

Mest iøjnefaldende er det nok, at Steen Petersen, valgt til Faxe byråd, stadig er medlem af partiet.

På Facebook opfordrede han til, at spansk politi skulle skyde flygtninge. Han slap med, at miste sin udvalgspost i den sydsjællandske kommune.

Poul fra Blod til Blød

Poul Lindholm Nielsen er partisekretær i Dansk Folkeparti.

Internt i partiet har han i en årrække haft tilnavnet 'Poul Blod', fordi han har ført kniven, når der skulle ryddes op i partiets balladesager i baglandet.

Nu er spørgsmålet så, om partiledelsens barkse mand er gået fra blod til blød.

- Er I blevet bløde i knæene?

- Nej, der er bare flere, som har opført sig ordentligt, specielt på Facebook og internt. Vi gør hele tiden meget ud af at fortælle, at folk skal respektere hinanden.

- Som vores formand siger til vores medlemmer, når vi holder møder: 'I skal lære at sige pyt, det kan godt være, jeg ikke får ret i dag, men så får jeg det en anden dag.'

- Er I så også selv begyndt at sige lidt mere pyt fra ledelsens side?

- Nej, det synes jeg ikke. Vi har vores regler om, at man skal opføre sig ordentligt på de sociale medier. Det nytter ikke noget at sidde klokken to om natten og skriver noget uartigt noget, og så tro, at det bare går an.

- Man skal tale pænt til hinanden ude lokalt. Og lade være med at skrive det i avisen eller på Facebook, hvis man er utilfreds med hinanden.

Thulesen Dahl: Det er så godt DF’s formand, Kristian Thulesen Dahl, tror, at baglandet efterhånden har fundet ud af, hvordan udsmidningstruede medlemmer håndteres, så uenigheder ikke nødvendigvis behøver munde ud i en ekskludering fra partiet. Det lader han forstå under Dansk Folkepartis årsmøde i Herning. - Er du blevet en blød mand? - Jeg har altid været en blød mand. - Men måske endnu blødere end før? I har kun smidt et medlem ud i år. - Det er så godt. - Hvad er der sket? Har I fået styr på landsbytosseproblemet? - Det kan også være, at vores lokalforeninger gør det rigtig godt. Mange dygtige folk rundt om i hele landet arbejder for partiet og sørger for, at hvis nogen ikke rigtig føler sig tilpas, så tager de dem ind og får snakket med dem. - Så I har ikke opfundet nye metoder? - Vi har bare nogle dygtige folk, der måske også tager tingene i opløbet. Det er jo dejligt, hvis det er tilfældet, siger partilederen.

Fik en snak

- Steen Petersen fra Faxe opfordrede spansk politi til at skyde flygtninge. Hvorfor røg han ikke ud?

- Det var, fordi vi fik en snak med ham om det. Han har også modereret sig. Han har også fjernet det fra Facebook. Som jeg sagde til ham og pressen: Det er jo de spanske myndigheder, der afgør, hvad man skal gøre. Det er overhovedet ikke noget, vi skal blande os i, hverken fra København eller Faxe.

- Tidligere har I da slået hårdere ned på den slags opfordringer - også selvom folk har trukket i land?

- Nej, for han sagde med det samme, at han godt vidste, hvordan man gør i Danmark. Han henviste til, da politiet i forbindelse med noget EU skød varselsskud, så kunne man vælge at skyde i benene. Altså han var hurtig til at sige, at selvfølgelig var han enig i, at man respekterer, at det er de spanske myndigheder, der bestemmer.

- Betyder det, at I er ved at få styr på landsbytosserne?

- Det synes jeg nu også vi har haft. Men det bliver da heldigvis mindre og mindre med de der problemer. Vi har gjort meget i årenes løb for at rense ud.

- Og I giver ikke for lang snor nu?

- Nej, vi holder fast i, at man skal opføre sig ordentligt. Hvis man ikke gør det, så får man en skriftlig advarsel. Så er det op til hovedbestyrelsen at bestemme.

De røg ud: Et fredfyldt øjeblik

Den eneste DF'er, som er røget på porten i 2018, er Morten S. Petersen fra Svendborg.

Han kunne ikke acceptere folketingsmedlem Dorthe Ullemose som gruppeformand i byrådsgruppen.

- Man bliver en smule fredfyldt i det øjeblik, når det går op for en, at man slipper for alt den fnidder-fnadder i den butik, udtalte han efter udsmidningen per mail til Fyens.dk.

Ved målstregen

Knud Ahrnkiel, som nu er løsgænger i Kerteminde byråd, nåede at smide partikortet inden partiledelsen formentlig havde taget beslutningen for ham.

- Det var oppe ved målstregen. Så var det fint, at han tog den beslutning, konstaterer Poul Lindholm Nielsen i dag.

Knud Ahrnkiel undersøges i øjeblikket af Fyns Politi, fordi han på Facebook har opfordret unge til at bevæbne sig mod indvandrere.

Sidste år modtog han en løftet pegefinger fra DF-toppen, da han havde betegnet indvandrere som 'parasitter'.

Efterfølgende pillede han kommentaren af nettet, men over for TV2 Fyn afviste han at fortryde sin kommentar. Der var blot tale om 'et forkert ordvalg fra min side', sagde han.

Blodigt år

Et kig tilbage i DF's historie viser, hvor fredelige tider partiet befinder sig i.

Eksempelvis blev 22 partimedlemmer ekskluderet i 2006.

De fleste røg ud for offentlig kritik af ledelsen. Mens ni lokalformand og én sekretær røg ud, fordi de havde åbnet muligheden for at samarbejde med det yderste højre i nazibevægelsen og Dansk Front.

