Tulles forsvar sejler

- Jeg smider lige anklageskriftet op her. Jeg har ikke noget at skjule, kunne Morten Messerschmidt bekendtgøre på sin Facebook-profil, efter at Ekstra Bladet var kommet i besiddelse af Bagmandspolitiets tiltale mod DF'eren.

Ekstra Bladets afsløring af tiltalen viste imidlertid, at Messerschmidt havde haft noget at skjule. I første omgang oplyste han nemlig blot, at han var tiltalt for have fået uberettiget EU-støtte til et sommergruppemøde i Skagen. Ikke et ord om, at tiltalen også går på dokumentfalsk, hvilket i sig selv har en strafferamme på op til to års fængsel - i særligt grove tilfælde op til seks år.