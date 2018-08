Tulles kæberasler: Samuelsen ydmyget igen

Kort inden regeringen skal fremlægge sit storstilede finanslovsforslag, har Dansk Folkeparti vundet en gedigen armlægning med Liberal Alliance.

Det er vel at mærke ikke i hvilken som helst strid, at DF har trukket sig sejrrigt ud.

Det er således lykkedes Kristian Thulesen Dahl helt at få fjernet en sænkelse af arveafgiften i det finanslovsforslag, der bliver offentliggjort torsdag.

Den seneste tid har Thulesen Dahl ved flere lejligheder slået fast, at han absolut ikke er den store tilhænger af forslaget.

Omvendt har netop en sænkelse af arveafgiften været en af Liberal Alliances helt store mærkesager i forbindelse med dette års finanslov.

Nyt nederlag

På den baggrund er dommen fra Ekstra Bladets politiske kommentator Hans Engell klokkeklar:

- Det er helt klart en stor kæberasler til Liberal Alliance. I betragtning af hvor hårdt de har markedsført det, så er det et nyt nederlag til LA, lyder det fra Hans Engell.

Han mener, at Anders Samuelsens parti sender et helt tydeligt signal ved at bøje sig for Dansk Folkepartis krav, inden finanslovsforhandlingerne overhovedet er gået i gang.

- Det signalerer, at LA har lagt sig fladt ned, og at vi får et relativt roligt finanslovsforløb. Så vil LA sige under en valgkamp, at vi kan kigge dem i de stålsatte øjne, og at de vil garantere for, at der vil komme en arveafgiftreform efter valget, siger Engell.

Piben ændrede lyd

Hos Liberal Alliance lægger finansordfører Joachim B. Olsen ikke skjul på sin ærgrelse over, at en sænkelse af arveafgiften er strøget fra regeringens finanslovsforslag.

Samtidig undrer han sig over, at Dansk Folkeparti har haft så travlt med at få fjernet forslaget fra finanslovsudspillet.

Partiets finansordfører, René Christensen, har nemlig tidligere udtalt om en sænkelse af arveafgiften:

’Det er ikke helt umuligt, lad os sige det sådan. Det handler kun om finansiering, og at vi har ønsker på andre områder, som vi gerne ser gennemført til gengæld.’

- Det er det, man normalt kalder en ret stor imødekommenhed over for et politisk forslag, siger Joachim B. Olsen til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Så må man sige, at piben ændrede lyd, da Kristian Thulesen Dahl begyndte at udtale sig om det. Både i forbindelse med afslutningsdebatten (i Folketinget, red.), på deres sommergruppemøde og i forskellige avisartikler. Nu kan man så se, at de er glade for, at det ikke er med i finanslovsudspillet.

- Jeg vil ikke motivanalysere, hvorfor de har ændret holdning, men jeg synes selvfølgelig, at det er ærgerligt, fordi jeg synes, at det er en klar borgerlig vindersag. Og det er noget, der er meget populært i befolkningen, lyder det fra Joachim B. Olsen.