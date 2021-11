Tulles kovending: Løfte holdt 60 dage

For 60 dage siden virkede Kristian Thulesen Dahl ganske overbevisende.

I dag, hvor han netop har meddelt sin exit som formand på baggrund af et elendigt kommunalvalg, står hans ord noget afpillede tilbage.

Da Ekstra Bladet mødte Kristian Thulesen Dahl på årsmødet i Herning i september, lovede han således i firkantede vendinger, at kommunalvalget nok skulle blive godt. Og han ville blive på sin post.

- Går du, hvis I får et dårligt kommunalvalg?

- Nej, jeg er valgt for et år. Jeg agter at kæmpe med alt, hvad jeg har i mig, for at sikre, at DF kommer til at stå stærkt.

- Jeg er ikke klar til at afskrive kommunal- og regionsvalget. Jeg er sikker på, vi kan få et fornuftigt valg, sagde han dengang.

Sådan faldt ordene 18. september om eftermiddagen i kongrescenter med de karakteristiske røde mursten.

Men tirsdag aften blev han klogere.

Dansk Folkeparti er gået tilbage i alle 98 kommuner og har mistet et utal af mandater.

Hvem der skal tage over for Kristian Thulesen Dahl, er i skrivende stund yderst usikkert. Der afholdes hovedbestyrelsesmøde i weekenden, hvor der ventes at blive fundet en dato for et ekstraordinær årsmøde.

EXIT THULESEN DAHL: I september blev han genvalgt med bifald og løfter om at kæmpe. To måneder senere er han færdig. Foto: Ernst van Norde

Her går Dansk Folkeparti mest tilbage målt på mandater

Haderslev 3 mandater Holbæk 3 mandater Kalundborg 3 mandater Slagelse 3 mandater Svendborg 3 mandater Syddjurs 3 mandater Tønder 3 mandater Aabenraa 3 mandater Albertslund 2 mandater Assens 2 mandater