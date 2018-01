Tulles løjtnant om fed fratrædelse: Pengene er på min konto

Det er ikke i orden at få dobbeltløn.

Så klar er meldingen fra Dansk Folkepartis afgående kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen.

Derfor udgør det lidt af en kattepine for DF'eren, at han 1. januar startede i job på Christianborg i Dansk Folkepartis partisekretariat.

Sagen er nemlig den, at han allerede har fået udbetalt sit fulde eftervederlag fra Københavns Kommune. Det foreskriver reglerne nemlig.

Reglerne om udbetaling af eftervederlag til aftrådte borgmestre Eftervederlag svarende til indtil 6 gange det sidst ydede månedlige borgmestervederlag forfalder til udbetaling den 1. i måneden efter, at hvervet fratrædes. Eventuelt eftervederlag herudover udbetales månedsvis forud fra den 1. i måneden efter, at engangsbeløbet efter 1. pkt. er udbetalt. Hver udbetaling af denne del af eftervederlaget svarer til det sidst ydede månedlige borgmestervederlag. Den sidste udbetaling kan dog udgøre 1½ gange det sidst ydede månedlige borgmestervederlag. Kilde: Retsinformation Vis mere Luk

Eftervederlaget svarer til et halvt års borgmesterløn eller knap 502.000 kroner inden skat.

Eks-borgmesteren bekræfter over for Ekstra Bladet, at pengene er gået ind på hans konto.

- Jeg kan se, at det (eftervederlaget, red.) er gået ind sammen med min sidste løn, udtaler han.

København Kommune er nu gået i gang med at opklare, hvordan Carl Christian Ebbesen skal gennemføre sin tilbagebetaling. Det bekræfter Borgerrepræsentationens sekretariat over for Ekstra Bladet. Og Carl Christian Ebbesen stemmer i:

- Jeg har talt i telefon med dem i går, og de sidder og kigger på, hvordan man rent praktisk kan gøre det.

Modregning

Sagen er speciel, fordi der ikke umiddelbart findes nogen fortilfælde, hvor aftrådte borgmestre har ønsket en modregning i deres eftervedlag.

- Det kommer til at stå helt klart, at den løn, jeg kommer til at få i mit nye arbejde, bliver modregnet eftervederlaget, erklærer DF'eren.

Spørgsmålet er derfor også, hvor meget Carl Christian Ebbesen egentlig ender med at tilbagebetale.

Tavs om ny løn

Han vil nemlig ikke udtale sig om, hvor høj en løn DF giver ham i stillingen som organisatorisk næstformand.

- Jeg er ligeglad, fordi min løn har altid været offentlig, men når man er ansat på den måde, som jeg er, så må man ikke oplyse det, forklarer han.

- Men din løn har jo en betydning for, hvor mange skattekroner der kommer til at gå til dit eftervederlag. Så det er vel relevant, hvor meget der skal modregnes?

- Det praktiske omkring det skal vi sætte os ned og få løst. Jeg kan bare sige, at jeg ønsker at leve op til mit partis holdning, som er, at det er rimeligt med et eftervederlag, hvis man er blevet fyret eller afskediget – og det er jeg så i det her tilfælde. Finder man et nyt arbejde, så skal der selvfølgelig ske en modregning, siger Carl Christian Ebbesen.

Miniportræt: Tulles stærke mand Carl Christian Ebbesen, 49. Organisatorisk næstformand de seneste 14 år. Han er en central figur i Dansk Folkepartis stenhårde magtelite, som i over 20 år med en jernnæve har holdt partiets til tider sprælske bagland i yderst kort snor og dermed sikret partilederne Pia Kjærsgaard og Kristian Thulesen Dahl ro på bagsmækken. Han har ved flere lejligheder banket uvorne partifæller på plads og sågar smidt folk på porten. Som da han tog afsked med en voldsdømt DF’er fra Viborg med disse ord: – Derfor blev vi også enige om, at vores veje skulle skilles, og at han bliver ekskluderet af Dansk Folkeparti, sagde han til BNB. Eller som da han samme år, 2012, irettesatte en lokalformand fra Køge, fordi hun havde brugt et forkert DF-logo, der indeholdt et hagekors, i en avisannonce. – Jeg har indskærpet meget bestemt overfor formanden, at det altid er partiets officielle logo, der skal bruges. Hun har beklaget og er dybt ulykkelig over fejlen, sagde Ebbesen til BT. I tiden på Københavns Rådhus som kultur- og fritidsborgmester (1. jan. 2014- 31. december 2017) har hovedbestyrelsesmedlemmet siden partistiftelsen i 1995 ikke i samme grad varetaget de grimme opgaver, men et bask med halen er han stadig god for. Som da han i september 2016 forklarede et medlemstal i DF med, at nyindmeldte partifæller har en tendens til at sløse, når de skal betale ved kasse ét. – Når opkrævningen for det efterfølgende års medlemskab kommer, så får de den ikke lige betalt. Sådan er det, sagde han ifølge DR. Privat har Carl Christian Ebbesen et godt forhold til gruppeformand Peter Skaarup. Han regnes ligeledes som tilhørende partiformand Kristian Thulesen Dahls inderkreds. Carl Christian Ebbesen stiftede i 1995 Dansk Folkepartis Ungdom og var formand fire år frem. I forbindelse med Ekstra Bladets afsløringer af DF's pengegriseri i EU-fondene Meld og Feld dukkede Carl Christian Ebbesens navn også op. Det var nemlig Carl Christian Ebbesen som 19. december 2012 underskrev lejekontrakten for skonnerten Halmø på vegne af Meld og Feld selv om han personligt ikke var medlem af de to fonde. Den praksis stemplede EU som fuldstændig uantagelig.

