Tulles oplagte valg

Hvorfor forlod Kristian Thulesen Dahl politik for at blive havnedirektør? Hvorfor gik han ikke til Støjberg? Der er noget, som stinker!

Henrik Nielsen, København Ø

Kære Henrik

Intet stinker, forløbet er helt i orden.

Thulesen-Dahl sagde farvel til formandsposten i Dansk Folkeparti. Han kunne ikke samarbejde med den nye, Morten Messerschmidt. De to var som ild og vand. Men Messerschmidt er formand nu.

Thulesen havde flere valg:

1) Han kunne blive i partiet som menig mf.

Duede ikke. Han var færdig med Messerschmidt og Pia K., og han så ikke en fremtid for sig som kedsommelig skatteordfører på livstid.

2) Han kunne følge med Støjberg i hendes nye parti.

Bestemt en mulighed. Men har du været formand og stifter af et andet parti, er den overgang ikke let. Så hvad var Tulles fremtid? At være støttepædagog for Støjberg og sidde som en zombie i Folketinget?

3) Starte et nyt liv. Og det var præcis det, han valgte.

Kristian Thulesen Dahl var kommet til vejs ende på Christiansborg og valgte sammen med sin familie en ny tilværelse med nye udfordringer.

Det var klogt af ham - jeg taler af egen erfaring.

Venlig hilsen Hans

Fred og ingen fare

Arkivfoto: Cicilie S. Andersen

Hvordan er Danmarks forbindelser med Kina egentlig? Er vi i konflikt med dem ligesom russerne eller ikke?

Villars Knudsen, Kokkedal

Kære Villars

Vores diplomatiske og øvrige forbindelser med Kina er normale. Ambassader i begge lande og et ganske tæt handelsmæssigt samarbejde. Vi eksporterer for omkring 30 milliarder kroner om året til Kina.

Danmark var det første vesteuropæiske land, som i 1950 anerkendte Folkerepublikken Kina under Mao. Politisk er vi dybt uenige, vi taler og diskuterer sammen - også selv om Danmark som det øvrige Vesten er ekstremt bekymrede over udviklingen i Kina.

Det samme gælder delvist med Rusland. Normale diplomatiske forbindelser, selvfølgelig præget af at Danmark deltager i sanktionerne mod Rusland på grund af krigen i Ukraine.

Men vi er hverken i krig med Kina eller Rusland og kommer det forhåbentlig heller ikke.

Venlig hilsen Hans

Nul kritik af Mette F.

Arkivfoto: Mads Nissen

Angående minksagen:

1) I kommissoriet for Granskningskommissionen står der, at ’der ønskes en belysning af statsministerens tilsynspligt over for regeringens øvrige ministre under forløbet’.

Men hvad er kommissionens konklusion på dette?

2) Hvor er Folketingets Ombudsmand henne i minksagen? Da det blev offentligt kendt, at der blev handlet i strid med grundloven, hvorfor greb Ombudsmanden så ikke ind?

Er det ikke Ombudsmandens pligt at beskytte borgernes rettigheder?

Julie Zacho, København

Kære Julie

Det er korrekt, at Folketinget i kommissoriet nævner ’tilsynspligten’. Men jeg kan ikke se, Granskningskommissionen specifikt har forholdt sig til spørgsmålet.

Formentlig fordi Folketinget bad dommeren om at prioritere de sidste to uger af regeringens behandling af sagen. Da sad Mette Frederiksen selv for bordenden.

Tilsynspligten handler om, at statsministeren har en ikke særlig grundigt beskrevet pligt til at sikre, at ministrene holder sig indenfor ministeransvarlighedsloven, men i Minksagen var det den samlede regering, der traf beslutningen om den ulovlige nedslagtning.

Så i virkeligheden drejer spørgsmålet sig om, hvorfor Mette F ikke spurgte ind til, om der var lovhjemmel. Eller at Mogens Jensen som fødevareminister ikke gjorde det.

Og det er så baggrunden for, at kommissionen og Folketingets partier fastslår, der er ’handlet groft vildledende, og at der var tale om en klart ulovlig instruks’.

Ombudsmanden kan ikke involvere sig i sager, som på tidspunktet behandles i Folketinget eller hos myndighederne herunder domstolene.

Venlig hilsen Hans

