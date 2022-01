Tulles stikpille: Pia vil stadig styre - desværre

Kristian Thulesen Dahl mener 'desværre' ikke, at Pia Kjærsgaard er parat til at slippe magten i Dansk Folkeparti

Det er skidt for Dansk Folkeparti, hvis Pia Kjærsgaard får noget at skulle have sagt i partiet.

Det siger den tidligere formand, Kristian Thulesen Dahl, efter Dansk Folkeparti havde to gruppemøder tirsdag, hvor fremtiden under Morten Messerschmidts ledelse blev diskuteret.

'Som jeg har sagt tidligere, er en del af løsningen på DF’s udfordringer, at både Pia og jeg afstår fra at ville styre partiet - formelt eller uformelt,' skriver Kristian Thulesen Dahl i en sms.

'Men det ser ikke ud til, at Pia er parat til det - desværre,' lyder det fra den tidligere partiformand.

Integrationsordfører Marie Krarup truer med at forlade partiet, hvis den tidligere DF-formand og partistifter Pia Kjærsgaard får en ledende rolle i partiet.

- Jeg vil gå, hvis Pia Kjærsgaard skulle få formel magt, sagde Marie Krarup til Ekstra Bladet efter de to gruppemøder.

- Hvis Pia Kjærsgaard får en ledende post i for eksempel gruppebestyrelsen, hovedbestyrelsen eller en indpiskerrolle, så er jeg skredet, og det vil jeg gætte på, at andre også kunne være fristede til, fortalte hun.

Ingen tillid

Den hårde retorik skyldes, at der ifølge Marie Krarup er meget lille opbakning til Pia Kjærsgaard i Dansk Folkepartis 16 mand store folketingsgruppe.

Marie Krarup finder det uacceptabelt ’med de stalinistiske ledelsesmetoder, som Pia Kjærsgaard har brugt før i tiden’. Og så peger hun på de sidste år under Kristian Thulesen Dahl, hvor blandt andre Pia Kjærsgaard har 'undergravet’ formanden.

- Det drejer sig om, at der er begået noget, som er forkert. Et kongemord. Og det kan jeg ikke tilgive. Det ville være fuldstændig absurd, sagde Marie Krarup.

Ekstra Bladet har spurgt Kristian Thulesen Dahl, hvorvidt det også er hans opfattelse, at Pia Kjærsgaard undergravede ham som formand. Kristian Thulesen Dahl har dog ikke svaret.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Pia Kjærsgaard eller Morten Messerschmidt i forhold til Kristian Thulesen Dahls udlægning.

Svarer Pia igen: Der er krig

Marie Krarup svarede igen på det, som hun mener er et angreb fra Pia Kjærsgaard, på vej ind til aftengruppemødet i DF tirsdag.

- Nu vil jeg ikke sige mere, undtagen hvis Pia Kjærsgaard udtaler sig, siger Marie Krarup.

- Der er en krig nu mellem mig og Pia, så hver gang, hun udtaler sig om interne forhold, så ringer jeg til Ekstra Bladet med en historie om interne forhold, fortæller hun.

