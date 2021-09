Tulles tomme trussel: Står uden 'blodøkse' på mandag

Søndag er deadline.

Men efter årsmødet er det slut med fri debat og åben modsigelse af ledelsen i Dansk Folkeparti. Ellers resulterer det i direkte udsmidning i det historisk topstyrede parti, der de seneste måneder har været præget af tiltagende kaos og krigsstemning.

Sådan skal det i hvert fald være, hvis det står til formand Kristian Thulesen Dahl.

Fredag morgen har DF-formanden i 'P1 Morgen' gentaget sit forsøg på at intimidere de mange baglandskritikere med en mulig kommende eksklusionsbølge.

- Vi skal bruge den her årsmødeweekend til at trække en streg i sandet og sige, at nu har der været noget tummel. Men når vi er ovre den her weekend og folk har raset ud, så skal der være trukket en streg i sandet.

I interviewet bliver Thulesen Dahl spurgt til, om den tidligere partisekretær Poul Lindholms - populært kaldet 'Poul Blod' - blodøkse er blevet uskarp i form af de seneste måneders manglende eksklusionssager.

- Siden valget 2019 har min strategi ikke været at ekskludere os ud af det, for jeg accepterede, at der efter sådan en vælgerlussing, kæberasler, var en diskussion af, hvor partiet skulle hen.

- Så du har bedt Poul Blodøkse om at trække vejret?

- Ja. Men jeg siger også, at alting har en tid. Og man bliver også nødt til at anerkende, at der kommer et tidspunkt, hvor man på partiets vegne siger: Nu hører det op. Og nu trækker vi en streg i sandet. Og det tidspunkt er den her weekend. Og det må folk finde sig i, at sådan bliver det.

Fire rebeller kan blokere

Men det kan vise sig at være tæt på umuligt for Kristian Thulesen Dahl at gennemtrumfe eksklusioner i partiet. Det kræver nemlig et stort flertal i den 11 mand store hovedbestyrelse. Noget, Kristian Thulesen Dahl umiddelbart ikke har før weekenden og måske kan tabe yderligere efter weekenden.

Med rebelske HB-medlemmer i form af Anders Vistisen, Peter Kofod og DFU-formand Tobias Weische, kan Thulesen Dahl på mandag være en stækket ørn, når det kommer til at smide kritikere ud af DF-reden.

Dertil kommer næstformand Morten Messerschmidt - også medlem af hovedbestyrelsen - der ifølge adskillige kilder arbejder ihærdigt på at underminere Kristian Thulesen Dahl.

Blandt andet har han op til årsmødet brugt stor energi på i baglandet at tale et scenarie op med Pia Kjærsgaard som en overgangsfigur på formandsposten, ifølge Ekstra Bladets kilder.

Tulles hovedpine Dansk Folkepartis vedtægter gør, at Kristian Thulesen Dahl har svært ved at ekskludere oprørske stemmer. 'Hovedbestyrelsen kan med to tredjedeles flertal ekskludere personer, organisationer og lokalforeninger,' står der i vedtægternes paragraf 8. Derfor skal DF-formanden i alt bruge otte medlemmer i den 12 mand store hovedbestyrelse (11 har stemmeret), oplyser partisekretær Steen Thomsen. Men det kan blive svært med den nuværende hovedbestyrelse, erfarer Ekstra Bladet fra flere kilder, som har placeret de nuværende medlemmers tilhørsforhold. Loyale Tulle-støtter Kristian Thulesen Dahl (formand) Peter Skaarup René Christensen Liselott Blixt Carl Chr. Ebbesen Martin Henriksen (på valg) Erik Høgh-Sørensen (på valg) Rebeller Morten Messerschmidt Peter Kofod Anders Vistisen (på valg) Tobias Weische Der er tre på valg til hovedbestyrelsen. To fra Tulle-fløjen og en fra den rebelske fløj, der kræver forandring. Flere DF-kilder med indsigt i baglandet og fordeling af delegerede peger på, at rebelfløjen formentlig vil få en ekstra mand i hovedbestyrelsen efter valget i weekenden. Dermed bliver det endnu sværere for DF-formand Kristian Thulesen Dahl at ekskludere folk. Det drejer sig om formanden for DF i København, Jens Vornøe, som ifølge Ekstra Bladets kilder kan have udsigt til en plads i partiets hovedbestyrelse. Jens Vornøe har et tæt forhold til Morten Messerschmidt ifølge Ekstra Bladets kilder. Samtidig spår kilder i Dansk Folkeparti, at Martin Henriksen og Anders Vistisen formentlig bliver genvalgt. Vis mere Vis mindre

