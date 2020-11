Tullet i søvn: Kæmper mod frisk Vermund

Dansk Folkepartis vælgere går nærmest i søvne væk fra Kristian Thulesen Dahl og co.

Partiet holder 25-års jubilæum på et årsmøde i weekenden, hvor medlemmerne kan læse meningsmålinger tættere på spærregrænsen end det dårlige valgresultat i 2019.

Den fortsatte nedtur efter valget skyldes i høj grad, at Kristian Thulesen Dahl er blevet en del af Christiansborgs tykke mure. Det er blevet 'for pænt', og i stedet er Nye Borgerliges leder - Pernille Vermund - et frisk pust over landet, vurderer Ekstra Bladets politiske kommentator Hans Engell.

- Dansk Folkepartis 25-års jubilæum finder sted på et meget kritisk tidspunkt. Målingerne er dårlige, partiet har svært ved at finde en dagsorden og Pernille Vermund er det nye, siger Hans Engell.

- Pernille Vermund er ansvarsfri og uden politisk synderegister, så på den måde er hun det friske skud på stammen. Det er enormt svært for Kristian Thulesen Dahl at håndtere, vurderer han.

DF bløder i sort efterår - Vermund høster Siden sommerferien er Dansk Folkepartis vælgerflugt bare blevet ved og ved, viser Voxmeters ugentlige målinger. Ved indledningen på den politiske sæson - 24. august- stod partiet på 7,4 procent. 23. november er opbakningen 5,1 procent. Dermed er DF skrumpet yderligere siden folketingsvalget grundlovsdag 2019, hvor 8,7 procent af vælgerne satte kryds ved Thulesen Dahls tropper. Billedet bekræftes i de vægtede snit, hvor flere meningsmålinger lægges sammen. Berlingske Barometer giver DF 5,6 procent, hvis der var valg i dag. I samme periode har Nye Borgerlige haft vokseværk. På valgdagen for halvandet år siden fik partiet beskedne 2,4 procents vælgeropbakning. I dag måler Voxmeter Vermunds hær til 5,2 procent. Hos Berlingske Barometer måles Nye Borgerlige til 6,4. Kilde Voxmeter og Berlingske Barometer

Overhalet på en traktor

Kristian Thulesen Dahl er blevet overhalet af Pernille Vermund i de fleste meningsmålinger.

I weekenden fik han også en borgerlig overhaling på en traktor, da Pernille Vermund blev hyldet til demonstrationer mod regeringen på grund af mink-skandalen.

- Weekendens demo med fiskere og landmænd havde i gamle dage fejret Thulesen Dahl som helt, men nu er det Pernille Vermund, der kommer kørende med flagrende hår på en gammel traktor, forklarer Hans Engell.

- Dansk Folkeparti er blevet en del etablissementet på Christiansborg med forlig og embedsmænd i stedet for det indignerede, hårdtslående parti. Det er blevet for pænt, siger Ekstra Bladets politiske kommentator.

Få råber op

Det er dog ganske få partisoldater, der vågner op til dåd og kræver gennemgribende ændringer af partiet.

Faktisk kan Kristian Thulesen Dahl sidde ganske roligt i formandsstolen - indtil videre, vurderer Hans Engell.

- Det bliver et svært årsmøde, men Thulesen sidder stadig tungt på magten. Han gav dem det bedste valg nogensinde og den største nedtur nogensinde, siger han.

Samtidig mener den politiske kommentator ikke, at det nødvendigvis ville blive meget bedre, hvis DF-kronprinsen Morten Messerschmidt tog over.

- Det at komme tilbage på scenen er et hårdt og langvarigt projekt, og det er ikke sikkert, at et formandsskifte til Messerschmidt ville løfte det meget, siger Hans Engell.

Mette udstillet som nazist: - Jeg er ikke smagsdommer

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Kristian Thulesen Dahl.