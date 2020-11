Tunge V-folk bankede Ellemann på plads

Helt tunge nøglespillere i Venstre gik i aktion, da Jakob Ellemann-Jensen søndag aften meldte ud internt i partiet, at han havde besluttet at frede regeringen og sundhedsmyndighederne i sagen om aflivning af millioner af mink.

Ekstra Bladet har talt med flere højtstående kilder i Venstre, som bekræfter, at yderst magtfulde folk var med til at banke fornuft ind i formanden.

Resultatet blev da også, at Jakob Ellemann-Jensen mandag formiddag gik på tv og foretog en kovending. I stedet hamrede han nu løs på regeringen.

Hidtil har det været beskrevet, hvordan relativt ukendte Venstre-folk fra folketingsgruppen gik op i mod Jakob Ellemann-Jensen. Det drejede sig om blandt andet Thomas Danielsen og Anne Honoré.

Men utilfredsheden var altså langt dybere forankret i partiet med de nære bånd til landbruget.

Blandt de Venstre-folk, som krævede et kursskifte fra formanden, var blandt andre finansordfører Troels Lund Poulsen og den magtfulde formand for regionsbestyrelsen i Venstre i Midtjylland, Jens Nicolai Vejlgaard.

Sidstnævnt spillede også en central rolle, da Lars Løkke Rasmussen blev skippet ud som partiformand.

Troels Lund Poulsen er medlem af den magtfulde L-bande bestående af ham selv, Sophie Løhde og Karsten Lauritzen, der ifølge flere Venstre-folk på lange stræk har tilranet sig magten i partiets folketingsgruppe.

Ekstra Bladet kunne allerede mandag fortælle, hvordan formanden for mink-giganten Kopenhagen Fur, Tage Pedersen, deltog i det afgørende gruppemøde i Venstres folketingsgruppe, hvor Ellemann forsøgte at berolige sin ophidsede partifæller.

I mailen, som havde fået de blå V-folk til at se rødt, lød det blandt andet:

'Jeg er med på, at beslutningen udfordres i aviserne af forskellige eksperter, men jeg ser ikke, at vi har andre muligheder end at stole på sundhedsmyndighedernes vurdering i en situation som denne.'

'Begynder det største oppositionsparti at så tvivl om vores sundhedsmyndigheder midt i en krise, risikerer vi at ende et helt forkert sted,' lyder det i mailen, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

