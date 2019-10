Tungt pres på fed orlovs-fryns

Peter Skaarup, gruppeformand i Dansk Folkeparti

Om tvungen løn under frivillig orlov til regional- og kommunalpolitikere:

- At tage orlov for at holde ferie, eller bare holde orlov, skal jo ikke honoreres økonomisk. Det siger sig selv. Det er på høje tid, at ministeren sørger for at lave regler om.

Om optjening af eftervederlag under frivillig orlov:

- Det er en ekstrem ordning.

Rosa Lund, demokratiordfører Enhedslisten

Om tvungen løn under frivillig orlov til regional- og kommunalpolitikere:

- Vi har selv tidligere stillet forslag om at afskaffe det. Det giver simpelthen ikke mening, at man ikke kan frasige sig vederlaget, når man er på orlov.

Om optjening af eftervederlag under frivillig orlov:

- Der skal gælde de samme regler for folketingspolitikere som for helt almindelige danskere. Derfor giver det ikke mening, at man optjener eftervederlag, hvis man eksempelvis skal et halvt år til Sydamerika.

Alex Vanopslagh, leder af Liberal Alliance, oplyser, at partiet er klar til at bakke op om begge forslag, der vil ændre orlovsreglerne.

Uffe Elbæk, leder af Alternativet, er også positiv stemt:

'Det er gift for demokratiet, når politikerne har nogle løn- og orlovsregler, som er meget langt fra det, man ser på arbejdsmarkedet generelt. Derfor støtter vi selvfølgelig gerne forslag, der normaliserer forholdene, men allerhelst så vi gerne, at vi i Folketinget følger vederlagskommissionens anbefalinger, så det ikke er politikerne, der skal diktere deres egen løn', lyder det i en skriftlig udtalelse.

Sofie Carsten Nielsen, næstformand for Radikale Venstre, peger på, at ikke mindst forslaget om tvungen løn under orlov til kommunal- og regionsrådspolitikere 'lyder tosset'. Ellers oplyser hun, at de radikale altid er åbne for at diskutere ændringer af politikernes aflønning, men at partiet endnu har til gode at drøfte de to konkrete forslag i folketingsgruppen.

Mai Mercado, gruppeformand for de konservative, om begge orlovsforslagene:

'Det er ikke længe siden der var et større kommissionsarbejde og en række beslutninger blev truffet. Men vi lytter altid til de forslag partierne løbende kommer med'.

Lars Boje Mathiesen, finansordfører Nye Borgerlige, siger, at partiet er enig med grundtanken i de to forslag, som går på, at politikernes forhold skal normaliseres. Han påpeger dog, at partiet først skal læse, hvordan de konkrete forslag er udformet, før man tager endelig stilling.