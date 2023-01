Turiststeder gør klar til boom i kinesiske besøg efter ændring

Kina ophæver karantænekravene for rejsende til landet søndag. Og det kan få stor betydning for antallet af rejsende ud af Kina.

Med tiltaget gøres der en ende på næsten tre år med isolationskrav, på trods af at landet netop nu kæmper med stigende coronatal.

Den kinesiske regering begyndte i december et dramatisk opgør med flere års nultolerancepolitik over for coronavirus.

Det politiske skifte skete blandt andet efter demonstrationer i landet. Flere var stærkt utilfredse med hårde nedlukninger og obligatorisk karantæne - nogle var endda direkte kritiske over for landets politiske ledelse, hvilket er usædvanligt.

Også Kinas økonomi har lidt under nultolerancepolitikken.

Men søndag bliver der altså taget et af de sidste skridt væk fra den hårde kurs mod corona, ved at indrejsende ikke længere skal i karantæne ved ankomst.

Flere steder på tværs af Asien gør populære turistdestinationer klar til en stigning i antallet af kinesiske besøgende.

På trods af testkrav er 28-årige Zhang Kai klar til at tage på ferie til enten Sydkorea eller Japan.

- Jeg er glad, nu hvor jeg endelig kan slå mig løs, siger han.

Nogle af hans venner er allerede landet i Japan, hvor de har måttet lade sig teste. Det kalder han 'en lille sag'.

Ved en crepebod i Seoul venter Son Kyung-rak en bølge af turister.

- Vi forsøger at ansætte folk og fylde op på lagrene, siger han.

- Kinesiske turister er vores vigtigste kunder, så jo flere, desto bedre.

I Tokyo støver karikaturtegneren Masashi Higashitani sit kinesiske af i forventning om flere turister.

Men selv om han glæder sig over genåbningen af Kina, er han også lidt bekymret.

- Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om en tilstrømning af for mange af dem kan blive for meget for vores kapacitet, siger han.

Siden marts 2020 har alle indrejsende til Kina skullet i isolation i offentligt drevne faciliteter.

Kravet blev sat ned fra tre uger til en enkelt uge denne sommer - og igen til fem dage i november.

Efter at myndigheder i sidste måned meddelte, at karantænekravene blev droppet, steg trafikken på populære rejsesider dramatisk.

Men den ventede stigning i rejsende har fået en række lande til at indføre testkrav for kinesiske indrejsende.

Det skyldes, at landet for tiden er i en kamp mod sit hidtil værste coronaudbrud.

Statens Serum Institut (SSI) vurderer fortsat, at krav om test af rejsende fra Kina til Danmark ikke vil have en større effekt på den danske epidemikontrol. Derfor anbefaler SSI ikke obligatoriske test.