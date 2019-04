Tusindvis af mennesker mister deres hjem: Sådan vil kommunen knuse Vollsmose

Hver fjerde bolig skal rives ned i Odense-ghettoen Vollsmose, men beboerne aner ikke, om de er købt eller solgt. Ekstra Bladet bringer her et af kommunens forslag til nedrivningerne i bydelen

'Der nedrives eller om-mærkes minimum 1000 eksisterende almene boliger og genopføres omkring 1600 nye ikke-almene boliger.'

Så klokkeklart lyder det i Odense Kommunes plan for boligområdet Vollsmose, der må lade livet efter vedtagelsen af regeringens ghettoplan. Bydelen i udkanten af Odense har i årevis været kendt som et område med høj kriminalitetsrate og højspændte konflikter mellem bandegrupperinger, der har en fælles fortid i indvandrer-banden Black Army. Så sent som i midten af denne måned endte en konflikt mellem Vollsmoses kriminelle grupperinger i en biljagt og flere skudepisoder.

Vollsmose skal - som følge af regerings ghettoplan - delvist rives ned. Ekstra Bladet kan i dag afsløre Odense Kommunes udspil til, hvilke bygninger, der skal jævnes med jorden. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Ekstra Bladet er kommet i besiddelse af kommunens forslag til nedrivninger i boligområdet, der med 9100 beboere er landets største ghetto. De 1000 boliger, der skal rives ned, svarer til mere end hver fjerde hjem - og vil betyde, at mellem 2500 og 3000 mennesker skal fjerne navnet på postkassen, når nedrivningerne - der begynder i 2022 og skal være færdige senest i 2030 - er udført.

- Det fylder da enormt meget i hverdagen ikke at kende sin egen fremtid, siger René Agergaard, der bor sammen med sin hustru, Heidi i Egeparken, og fortsætter:

- Vi ved, at nogen skal flytte, men vi ved ikke, om det er os eller vores naboer.

Kan komme ændringer

I dag bringer Ekstra Bladet kommunens forslag til en nedrivningsplan for at give et billede af omfanget af nedrivningerne. I planen giver Odense Kommune deres bud på, hvilke boliger de gerne ser forsvinde.

Planen er endnu ikke offentliggjort, og beboerne i Vollsmose har intet fået at vide - ligesom planen heller ikke er endeligt vedtaget.

- Der arbejdes med planen helt frem til beboermøderne i starten af maj, hvor vi fremlægger det endelige udkast til en plan. I den periode kan der komme ændringer i planen, lyder det fra Michael Bruhn Frederiksen, chef for transformation og strategi i borgmesterforvaltningen i Odense Kommune, der er ansvarlig for ændringerne i Vollsmose. Derudover har han ingen kommentarer, før beboerne har fået præsenteret kommunens endelige nedrivningsplan.

De røde felter på grafikken herunder markerer de bygninger, der ifølge Odense kommunes plan skal rives ned. Hårdest går det tilsyneladende ud over Bøgeparken, hvor stort set alle bygninger forsvinder. Også butikstorvet Vollsmose Torv er ifølge planen jævnet med jorden, når nedrivningsprojektet er slut i senest 2030.

Ekstra Bladet ville ellers gerne have spurgt den ansvarlige kommunalchef, om beboerne har noget at skulle have sagt i forhold til nedrivningerne, om kommunen har en genhusningsplan klar, samt hvordan de forholder sig til, at det er højst usandsynligt, at beboerne vil få tilbudt en genhusnings-bolig, som de rent faktisk kan betale - og om han kan forstå, at beboerne derfor er bekymrede for deres fremtid.

Tavshed i boligforeninger: Tal med kommunen To boligforeninger står for lejemålene i bydelen Vollsmose; Civica, der administrerer seks af parkerne i ghettoen, og Fyns Almennyttige Boligforening (FAB), der står for tre af parkerne. I den største af boligforeningerne har de ikke lyst til at udtale sig om fremtiden for deres beboere, der indtil videre lever i uvished. - Jeg vil bede dig henvende dig til Michael Bruhn Frederiksen, chef for transformation og strategi ved Odense kommunes borgmesterforvaltning, skriver Nanna Muusmann, der er ansvarlig for boligstrategier i Civica og medlem af Vollsmoses bestyrelse, i en mail til Ekstra Bladet, og svarer efterfølgende ikke på vores opfordring til et interview om hendes beboeres bekymringer. - Af hensyn til vores beboere ønsker vi ikke at kommunikere om en plan, der stadig er under udarbejdelse. Når vi i maj fremlægger det endelige udkast til en udviklingsplan for beboerne, vil vi også informere dem om genhusning, lyder det ligeledes i en mail fra FAB's Hanne Rosenberg Christiansen.

