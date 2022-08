Tusindvis af værnepligtige kan blive fritaget for session

Mange tusind unge venter lige nu på en indkaldelse til Forsvarets Dag - også kendt som session - fordi nedlukninger og restriktioner har umuliggjort at afholde dagene som normalt de sidste par år.

Nu vil regeringen helt ekstraordinært fritage dem fra at møde op og trække et nummer.

Det fremgår af et lovudkast.

- Indhentning af efterslæbet vil med den nuværende kapacitet tage flere år.

- Med lovforslaget vil der dels kunne tages højde for situationen i forbindelse med covid-19, dels kunne tages højde for lignende, helt særlige situationer i fremtiden, står der i udkastet.

Forsvarsminister Morten Bødskovs (S) intention er altså at lovliggøre helt at droppe invitationerne til de unge, så de ikke sidder i flere år og venter på at få indkaldelsen, men kan komme videre i deres liv.

Der er på nuværende tidspunkt kun lovgrundlag til at udskyde indkaldelsen.

Forsvarets Personalestyrelse oplyser, at efterslæbet lige nu er på cirka 33.000 unge, der dog alle i e-Boks er blevet oplyst om muligheden for at blive afprøvet hos et rekrutteringscenter, selv om de ikke er blevet indkaldt.

Lars Christian Lilleholt, forsvarsordfører for Venstre, er ked af, at så mange unge står til at misse indkaldelsen til Forsvarets Dag.

Men han mener også, at det er den rigtige beslutning for at komme efterslæbet til livs.

- Det ærgrer mig meget, at det har været nødvendigt, også set i lyset af den nuværende sikkerhedspolitiske situation med krig i Europa.

- Derfor er min opfordring også: Meld jer frivilligt, siger han.

Det understreges i lovudkastet også, at 99,9 procent af de værnepligtige i dag består af folk, der har meldt sig frivilligt til at gøre tjeneste. Og den foreslåede ændring vil ikke påvirke den samlede kapacitet af værnepligtige i tjeneste.

Forsvarsministeriet vurderer, at lovforslaget sparer Forsvaret for et beløb i størrelsesordenen 25-30 millioner kroner ved ikke at indkalde de mange unge.